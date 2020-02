453 bieren dragen logo ‘Belgische hop’ LBR

01 februari 2020

11u54 0 Poperinge De vzw Hop heeft opnieuw certificaten uitgereikt aan de brouwerijen en producenten die het gebruikt van het logo ‘Belgische hop’ voor hun speciaalbieren en producten hebben aangevraagd en verkregen in 2019. Dat gebeurde tijdens de nieuwjaarsreceptie van vzw Hop in Feestzaal Skindles Guesthouse.

“We gaan dit jaar een grand cru hopjaar beleven”, klonk het bij burgemeester Christof Dejaegher (CD&V). “In maart staan de hopscheuten centraal met verschillende evenementen. De hoppefeesten worden het hoogtepunt met onder andere Lekkere Westhoek. Veel Poperingenaars kijken ernaar uit en dat doet mijn Poperings hart wat sneller kloppen.” Op de nieuwjaarsreceptie van vzw Hop werden certificaten uitgereikt aan 31 brouwerijen en producenten die het gebruik van het logo ‘Belgische hop’ voor hun speciaalbieren en producten hebben aangevraagd en verkregen in 2019. “In totaal gebruiken 120 brouwerijen het logo van ‘Belgische hop’ en dat is goed voor 453 bieren. In 2019 verkregen 73 nieuwe bieren het logo van ‘Belgische hop’ waarvan 48 bieren het logo dragen van 100% Belgische hop en 53 bieren dat van 50%. In totaal zijn er 169 bieren met het logo van 100% en 284 met het logo van 50%.”

De jonge oprichters van MAK Brewery uit Sterrebeek mochten een certificaat ontvangen voor het brouwen van hun bier ‘MAK eens proeven’ met minimum 50% Belgische Hop. De negen Sterrebeekse vrienden lanceerden in 2018 hun eerste bier, de blonde tripel ‘Mak eens proeven?.