39ste editie Kunstenfestival Watou lokt 21.000 bezoekers LBR

04 september 2019

16u23 0 Poperinge De 39ste editie van Kunstenfestival Watou zit erop. De voorbije twee maanden hebben meer dan 21.000 betalende bezoekers op twaalf locaties langs het parcours genoten van beeldende kunst en poëzie.

“Ondanks twee hittegolven evenaren we dit jaar het aantal bezoekers van de vorige edities”, zegt Lieselotte Moeyaert van vzw Kunst. Vorig jaar kon het festival nog 23.000 bezoekers lokken naar Watou. “De positieve kritieken in verschillende media tonen aan dat deze 39ste editie over het algemeen bijzonder gesmaakt werd. Ook heel wat bezoekers uitten hun appreciatie.”

Gevarieerd programma

Stichting IJsberg zorgde ook deze zomer opnieuw voor een gevarieerd aanbod aan intieme weekendevenementen. Zo was er onder andere het betoverende concert van het Sophia Ammann Trio, verwonderde de voorstelling Kus de Giraf jong en oud, brachten de meditatie-workshops Reis in de aarde van Inge Bogaerts en Mieke Van Herck rust in de hoofden van heel wat kinderen en waren er boeiende lezingen van onder andere Chris Lomme en Barbara Rottiers. “Er stonden niet alleen gevestigde waarden op de agenda, ook opkomende talenten steunen we graag door ze tijdens Kunstenfestival een platform te geven. Zo groeide het festival de voorbije jaren uit tot een echt belevingsfestival met tijd en ruimte voor ontdekkingen in verschillende disciplines. Daarnaast was ook het kinderparcours opnieuw een succes. Een groot deel van onze jongste bezoekers beleefden de kunstwerken aan de hand van het opdrachtenboekje en vonden zo aan het einde van het parcours de schat van Vlieg.”

Dankwoord

Het stadsbestuur van Poperinge en vzw Kunst en Stichting IJsberg bedanken in de eerste plaats alle bezoekers die een ticket kochten en tijd vrijmaakten om het parcours te bezoeken. “Daarnaast ook een bijzondere dankjewel aan alle deelnemende kunstenaars en dichters, zonder hen is er natuurlijk geen festival. De festivalcatalogus werd naar inhoud en vorm zeer gewaardeerd, bevestigt zijn status van verzamelitem en is ondanks de meerdruk ook voor deze editie uitverkocht.”