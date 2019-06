35 medailles voor De Lovie op de Special Olympics LBR

05 juni 2019

15u40 0 Poperinge De 37e editie van Special Olympics Belgium Nationale Spelen vond dit jaar plaats tijdens het Hemelvaartweekend in Sint-Niklaas & Beveren. De De Lovie vzw was aanwezig met 22 atleten. Marjolein Kesteleyn mocht, samen met Gella Vandecaveye, de Vlam van De Hoop aansteken tijdens de openingsceremonie. Het werd een ‘gouden’ jaar voor De Lovie: 13 gouden, 12 zilveren en 10 bronzen medailles.

Special Olympics Belgium organiseert elk jaar de Nationale Spelen, afwisselend in Vlaanderen, Brussel en Wallonië. Dit doen ze onder de bescherming van het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité. De 37e editie van Special Olympics Belgium Nationale Spelen vond dit jaar plaats tijdens het Hemelvaartweekend in Sint-Niklaas en Beveren (Oost-Vlaanderen). Dit jaar vierde Special Olympics Belgium zijn 40e verjaardag. Meer dan 3.400 atleten en 1.200 coaches uit 320 clubs, verspreid over heel België, nemen deel aan dit multisportevenement, één van de grootste in België. De atleten geven er het beste van zichzelf in één van de 20 sporten en aangepaste disciplines.

Special Olympics Belgium en De Lovie vzw

“Met De Lovie vzw waren we aanwezig met 22 atleten. Samen met begeleiders en vrijwilligers trokken ze met een gezonde dosis ambitie en ‘goesting’ naar Oost-Vlaanderen. Tijdens de openingsceremonie op woensdag 29 mei was er een speciale rol weggelegd voor één van onze atleten. Marjolein Kesteleyn mocht, samen met Gella Vandecaveye, de Vlam van De Hoop aansteken. Marjolein genoot met volle teugen van het ganse gebeuren en ze deed het uitstekend”, zegt An-Sofie Knockaert van De Lovie vzw. “De sfeer zat er al van het begin goed in waardoor onze atleten er vol enthousiasme tegen aan gingen. Ook de schouderklopjes en aanmoedigingen van de trainers, vrijwilligers, familie, vrienden en sympathisanten van de deelnemende atleten van De Lovie vzw zorgden voor een extra duwtje in de rug. We namen deel aan de volgende disciplines: atletiek, zwemmen, softbalwerpen, gymnastiek en badminton. Het werd een echt ‘gouden’ jaar. We veroverden maar liefst 13 gouden, 12 zilveren en 10 bronzen medailles. Het waren fantastische dagen die volledig in het teken van doorzetting, plezier en fairplay stonden.

Op dinsdag 11 juni 2019 worden alle atleten, begeleiders en vrijwilligers in de bloemetjes gezet in de Gotische zaal van het Stadhuis Poperinge om 17.30 uur. Wie graag wil meejuichen en applaudisseren: graag een seintje vooraf via ansofie.knockaert@delovie.be tegen ten laatste donderdag 6 juni 2019.