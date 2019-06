2X Kunst in de Poperingse bibliotheek LBR

18 juni 2019

16u44 0

In de Poperingse bibliotheek kan je nog tot vrijdag 28 juni de tentoonstelling ‘2x Kunst’ bezoeken. Schilderijen van Poperingse kunstenaars uit het archief worden gecombineerd met werken van de grafisch kunstenaar Kurt Vanrumbeke.

Het archief combineert voor deze tentoonstelling kunstwerken uit de stadscollectie en beelden uit ‘Westhoek verbeeldt’ met werken van grafisch kunstenaar ‘Kuvar’ Kurt Vanrumbeke. Hij woont en werkt in Poperinge en studeerde grafische reclamevormgeving aan de Academie van Gent. Kuvar haalt zijn inspiratie onder meer uit fotografie, doodlekunst en realistisch tekenen. “Ik was behoorlijk onder de indruk toen ik het eerste ontwerp voor de affiche van deze tentoonstelling ontving”, zegt Tijs Goethals van het stadsarchief Poperinge. “Hij start met een foto van De Letterbeek en puzzelt er tekeningen en andere beelden bij tot je denkt dat de compositie altijd zo geweest is. Op die manier ontstaat de perfecte illusie van een wilde Vleterbeek met piratenschepen die je doet twijfelen waar de grens ligt tussen realiteit en fictie. Een thema dat uiteraard perfect in een bibliotheekomgeving past. De blauwe kleur was de basis om details aan het kunstwerk toe te voegen: boeken als kanonskogels, een vastgeankerd gebouw, dynamiek met roeispanen, stormachtig water met bladen boven water en boeken onder water en een subtiel papieren bootje met een knipoog naar Kuvar zelf.”

Naast het campagnebeeld zijn ook een aantal reeksen van Kurt op de tentoonstelling te bewonderen. “Om zijn ideeën naar beelden om te zetten start hij met een foto of tekening die hij vervolgens digitaal bewerkt. Hij balanceert op die manier ook tussen fotografie en digitale kunst. 2x Kunst is op zich dus al een perfecte titel voor zijn bijdrage aan de tentoonstelling”, zegt Tijs. “Het was dan ook mijn bedoeling om die lijn in onze selectie door te trekken. Waar Kurt zelf fotografie met grafische kunst concreet in zijn werken mengt, hebben wij fotografie gebruikt om schilderijen aan elkaar te koppelen. We gingen op zoek in ons archief en onze beeldbank ‘Westhoek verbeeldt’. We zijn op zoek gegaan naar die foto’s die kunstenaars met elkaar in verbinding konden brengen.” In de tentoonstelling ontdek je werken van André Vandevoorde, Jules Boudry, Leopold Beun, Van Oeteren en Eugène Glorieux.

De organisatie is in handen van het Willemsfonds, afdeling Poperinge.