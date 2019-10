28 Poperingenaars lopen in Amsterdam voor 15 Ethiopische straatkinderen LBR

17 oktober 2019

15u39 0 Poperinge De Westhoek zal goed vertegenwoordigd zijn op de marathon in Amsterdam. Op zondag 20 oktober nemen namelijk 28 lopers uit Poperinge en omstreken deel aan de marathon, halve marathon of 8 kilometer van Amsterdam. Met een unieke tombola en sponsoring halen ze geld op om vijftien voormalige straatkinderen in Ethiopië onderdak te geven en naar school te laten gaan. Bijna 9.500 euro werd ondertussen al ingezameld.

Initiatiefneemster Severien Mortier liep in 2017 de McBride halve marathon en de Great Peace Run in 2018. Dat deed ze telkens succesvol, maar Severien wil haar grenzen verleggen. Samen met haar partner Michiel De Backer gaat ze voluit voor de marathon van Amsterdam komende zondag. “In ons kielzog lopen nog eens vier Poperingenaars de marathon, twaalf mensen de halve marathon en tien de 8 kilometer. We doen dat niet zomaar”, klinkt het bij Severien.

Kansrijke kinderen

Samen wil de groep meer dan 7.500 euro inzamelen voor de toekomst van vijftien voormalige straatkinderen in Ethiopië. Ondertussen staat de teller van de crowdfunding op 9.309,00 euro. “De organisatie Stichting Embrace, opgericht door mijn broer Jurgen Mortier, ondersteunt al vier jaar deze inmiddels kansrijke kinderen. Zelf ben ik al eens het project gaan bezoeken in Ethiopië en daardoor ben ik nog meer gemotiveerd. Via verschillende kanalen proberen we te helpen en nu koppelen we onze hobby aan het goede doel. Na deel te nemen aan enkele wedstrijden wilden we een stapje verder gaan en dat is een marathon. Mijn partner loopt mee, maar ook personeelsleden en mensen van onze zusterfirma Drafab en ook loopvrienden konden we motiveren om deel te nemen”, vertelt Severien.

Vorig jaar schreven we ons ook al in. Alle luttele vrije uren gingen naar de marathon. Het werd een aanslag op onze tijdsindeling en privéleven. We lopen zondag uiteraard voor onszelf, maar het goede doel is zeker een extra motivator Initiatiefneemster Severien Mortier

De voorbereidingen voor de marathon begonnen een jaar geleden. “Het vraagt een grondige voorbereiding. Vorig jaar schreven we ons ook al in. We trainden zoals gewoonlijk twee keer per week, maar de laatste maanden hebben we dat toch opgedreven naar vier keer per week. Niet altijd evident, want in onze groep zitten enkele zelfstandigen en mensen met kinderen. Alle luttele vrije uren gingen naar de marathon. Het werd een aanslag op onze tijdsindeling en privéleven. We lopen zondag uiteraard voor onszelf, maar het goede doel is zeker een extra motivator.”

Lotjes te koop

Dankzij de steun van talrijke sponsors kunnen deze kinderen nu naar school, hebben ze een veilig huis met plus-ouders, krijgen ze drie maal per dag een lekkere maaltijd en ervaren ze een echte thuis. Voor de eerste keer wordt een tombola ingericht waarbij, dankzij de hoofdsponsor Extremis, een prachtige Virus picknicktafel ter waarde van 2.250 euro kan worden gewonnen. Een tweehonderdtal lotjes zijn nog te koop, voor wie een kans wil maken. Een lotje kost 5 euro per stuk en kan gekocht worden in de winkel drafabGREEN in Poperinge. Meer dan twintig bedrijven hebben via sponsoring ook al hun steun betuigd.

Meer informatie over de crowdfunding via www.chuffed.org/project/27-poperingenaars-lopen-in-amsterdam-voor-15-tieners-in-ethiopie