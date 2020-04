25e Bier- en hoppefeesten uitgesteld tot september 2021 Laurie Bailliu

27 april 2020

22u02 0 Poperinge Het Poperingse stadsbestuur maakte de beslissing om de 25ste Bier- en hoppefeesten uit te stellen tot september 2021. Dit deden ze naar aanleiding van de bekendmaking van de exitstrategie voor België uit de coronacrisis bekend is. De nieuwe data worden 17, 18 en 19 september 2021.

De driejaarlijkse Bier- en Hoppefeesten zouden dit jaar op 18, 19 en 20 september voor de 25ste keer plaatsvinden in Poperinge. Het moesten hoogdagen worden voor de Hoppestad. “Met pijn in het hart maar met vertrouwen in de toekomst besliste het college om de 25e bier- en hoppefeesten naar 2021 te verdagen”, zegt burgemeester Christof Dejaegher (CD&V).

Het college van burgemeester en schepenen besliste eerder deze maand al om alle stadsevenementen tot eind juni al af te gelasten of uit te stellen. Het stadsbestuur maakte de lokale balans voor Poperinge op, na de bekendmaking van de Nationale veiligheidsraad vrijdag laatst over de exitstrategie voor België uit de coronacrisis te halen. “We hebben de beslissing rond de bier- en hoppefeesten zo lang mogelijk uitgesteld. Mei is een cruciale periode in de organisatie van de feesten. Vanaf mei worden normaal een hele reeks kosten gemaakt die verloren gaan bij een later uitstel of afgelasting. Daarnaast vereist de organisatie van de hoppefeesten ook in de periode vanaf nu tot midden september, en dus ook in de zomer, een hele reeks voorbereidingen waarbij diverse groepen mensen samenwerken. Bijvoorbeeld de creatie van stoetattributen (in klas- of schoolverband), repetities van diverse groepen die aan de stoet deelnemen (dansers, zangers, muzikanten…) enz. Allemaal activiteiten waarbij het zeer moeilijk is om de anderhalve meter afstand te bewaren. Wat als er een heropflakkering is? Hoe gaan we daarmee omgaan met alle contracten en engagementen?”, zegt burgemeester Dejaegher.

Buitenlandse delegaties essentieel

“De bier- en hoppefeesten staan of vallen ook met de aanwezigheid van buitenlandse delegaties. Een aantal van die delegaties zegden nu al af, (onder andere Tsjechen en Britten, of hebben die intentie. Bovendien bestaat er nog geen zekerheid over of en wanneer de grenzen weer open gaan. Hoppefeesten met minder of zonder buitenlandse delegaties gaan in tegen de jarenlange inspanningen om de vele verbroederingen met Poperinge te behouden of te versterken. De Poperingse partnerstad Wolnzach zou ook hun Hoppefeesten geannuleerd hebben. Ten slotte blijft het momenteel koffiedik kijken of het verbod op massamanifestaties effectief zal eindigen op 31 augustus. In de tent tijdens de hoppefeesten verzamelen zich op piekmomenten vlug zo’n 3.000 mensen. Als dat verbod tot eind september of langer verlengd zou worden, zouden de festiviteiten sowieso geannuleerd moeten worden. Het is een te groot risico om verder te gaan met de organisatie. ”

Herkansing in 2021

Het stadsbestuur tekent present in september 2021 voor de 25e bier- en hoppefeesten. “De voorbereidende werken van de medewerkers en partners die tot nog toe al gebeurd zijn, zullen dus niet niets geweest zijn.” De stad besliste ook om de huidige periodiciteit te behouden. Dit betekent dat na 2021 er dus opnieuw hoppefeesten zijn 2023. “Er werd wel beslist om als alternatief, en net zoals tijdens de niet-hoppestoetjaren, Lekker Westhoeks ook dit jaar te organiseren. Als buitengebeuren kan dat plaatsvinden mits een aantal coronamaatregelen.”

De nieuwe data voor de 25e Bier- en hoppefeesten in 2021 worden 17, 18 en 19 september 2021. “We hopen dat deze akelige gezondheidscrisis achter de rug zal zijn. Dit is echt niet gemakkelijk, het is met lood in de schoenen dat ik dit moet aankondigen. Het gezondheid gaat voor op feest vieren en daarvoor moeten we allemaal inspanningen doen.”