25 brouwers schenken eigen bier op 24ste editie bierfestival Christophe Maertens

10 september 2019

11u20 0 Poperinge De Bierclub Poperinge organiseert op zaterdag 26 en zondag 27 oktober het 24ste Poperinge Bierfestival. Dit jaar zullen 25 brouwers hun gerstenat aan het publiek voorstellen, met daarbij een aantal nieuwe biertjes. Vorig jaar was het event nog goed voor meer dan 2.600 bezoekers uit binnen- en buitenland.

“Het festival wordt al jaren genoemd als ‘Het gezelligste bierfestival van ’t land’”, zegt Guy Osteux van de organisatie. “Vorig jaar hadden we meer dan 2.600 bezoekers uit België, Frankrijk, Duitsland, Zweden, Engeland, Nederland, Denemarken, USA, Brazilië, Zuid-Afrika, Italië, Portugal, Polen, Roemenië, Chili, Zwitserland, Japan en Ierland. We mogen dus zeker spreken van een bierfestival met internationale uitstraling.”

De 24ste editie wordt een tweedaagse waar een selectie bieren door 25 brouwers zal worden geschonken. “De brouwers geven de bezoekers graag een woordje uitleg”, aldus Guy Osteux. “Zoals altijd pakt ons festival uit met nieuwe bieren die de brouwers aan het publiek zullen voorstellen.” Enkele brouwerijen die op het festival aanwezig zullen zijn: Brouwerij De Plukker, brouwerij Sint-Bernardus, Pater Pitte, Better Beer Brewers, Julia Belgium en Brouwerij Strubbe.

Het bierevenement vindt plaats in de Maeke Blydezaal op 300 meter van de Grote Markt van Poperinge. “Die zaal wordt voor de gelegenheid omgebouwd tot een gezellig bierdorp met houten vloer, ruim terras en een luifel. Voor de muzikale omlijsting zorgt het orkest The MG’s Brohters, die Bleu Jerry meebrengen, de gitarist van Will Tura.” De organisatie van Poperinge Bierfestival ligt niet alleen in handen van Bierclub Poperinge, ook de stad Poperinge zet zijn schouders onder het event. De inkom is gratis. Meer info en de volledige lijst van aanwezige brouwers is te vinden via www.poperingebierfestival.be