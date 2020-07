21 juli-viering blijft in Poperinge beperkt tot Te Deum Laurie Bailliu

14 juli 2020

15u37 0 Poperinge De viering van de nationale feestdag vindt in Poperinge als beperkt programma plaats door de coronamaatregelen.

De Poperingse harmonie Sint-Cecilia en de Poperingse brandweer begeleiden normaal de officiële delegatie van de ene naar de andere halte tijdens de 21 juli-viering. In lijn met de federale maatregelen over de organisatie van grootschalige evenementen zijn alle evenementen en activiteiten van de brandweer opgeschort tot en met 31 augustus. De Nationale Veiligheidsraad heeft nog geen beslissingen genomen rond activiteiten met blaasinstrumenten en daardoor kan de stad de 21 juli-viering niet organiseren zoals andere jaren. De viering van de nationale feestdag blijft beperkt tot het Te Deum in de Sint-Bertinuskerk om 11 uur. Een delegatie van het schepencollege zal aanwezig zijn.