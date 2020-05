2.500 uitleningen voor afhaaldienst Poperingse bibliotheek Laurie Bailliu

01 mei 2020

07u49 0 Poperinge De Poperingse stadsbibliotheek De Letterbeek organiseert sinds 3 april een afhaaldienst voor boeken en dvd’s en dat is een succes. “Meer dan 550 pakketjes werden al afgehaald, dat is goed voor ongeveer 2.500 uitleningen”, zegt schepen Loes Vandromme (CD&V).

Sinds 14 maart sloten de bibliotheken noodgedwongen tijdelijk de deuren. Om een zekere service te blijven garanderen organiseert de Poperingse stadsbibliotheek De Letterbeek vanaf 3 april een afhaaldienst voor boeken en dvd’s.

Via een online formulier of telefonisch kunnen mensen materialen aanvragen voor de afhaaldienst. De bezoeker kan zelf een tijdslot selecteren om het klaargezet pakketje in de inkomhal van de bibliotheek te komen halen.“Tot op heden zijn er al meer dan 550 pakketjes afgehaald. Dit is goed voor ongeveer 2500 uitleningen. We vinden het belangrijk om kinderen, volwassenen en jongeren te voorzien van wat verwondering of gewoon verstrooiing in deze bijzondere tijden”, zegt schepen van cultuur Loes Vandromme.

Social distancing is de norm, ook bij de afhaaldienst. De bibliotheekmedewekers dragen handschoenen en ontsmetten regelmatig de werkplaats. Materialen inleveren kan enkel via de inleverbus. Daarna gaan de boeken en DVD’s 3 dagen in quarantaine, alvorens ze terug in het rek geplaatst worden.

Keuzehulp

De bibliotheek biedt ook hulp bij het kiezen van boeken. Met Bieblo krijgt een kind, tussen 6 en 11 jaar, leestips die aansluiten bij hun interesses en aanwezig zijn in de bib. Via Mijn Leestipper ontvangen de volwassen bibliotheekgebruikers dan weer maandelijks persoonlijke leestips uit de fictiecollectie. “Mensen die toch moeite hebben om zelf titels of auteurs op te geven, kunnen zich laten helpen. Heel wat mensen lieten zich zo al verrassen met een pakketje thrillers, romans of jeugdboeken, uitgekozen door een bibliotheekmedewerker”, vertelt schepen Vandromme.