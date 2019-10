2.500 bierliefhebbers op Poperinge Bierfestival: “Nu al bezig aan onze jubileumeditie” Laurie Bailliu

27 oktober 2019

16u24 0 Poperinge De 24ste editie van Poperinge Bierfestival kon afgelopen weekend ongeveer 2.500 bierliefhebbers naar zaal Maeke Blyde lokken. “Het is een succesformule waar we niet aan sleutelen”, zegt Guy Osteux van de organisatie.

Het Poperinge Bierfestival nodigde opnieuw 25 brouwerijen uit om hun beste bieren te presenteren. In zaal Maeke Blyde konden bierliefhebbers meer dan 100 bieren proeven. “Het werd opnieuw een fantastische editie. Zowel de bezoekers als de aanwezige brouwerijen waren laaiend enthousiast.”

“Al bij aanvang hadden we veel volk en vanaf 18 uur hadden we opnieuw een volle zaal. Er zijn altijd 25 brouwerijen van de partij en daar houden we het ook bij. Het festival wordt al jaren genoemd als ’Het gezelligste bierfestival van ’t land’. Dat zeggen we niet zelf, maar dit krijgen we te horen van bezoekers en brouwerijen. Ook deze editie kreeg ik het te horen. Meer brouwerijen zullen er niet komen, want dat zou ook ten nadele van de aanwezige brouwerijen zijn. De brouwers waren zeer tevreden over deze editie.”

Na 24 edities is het Bierfestival Poperinge nog steeds een groot succes. “Elk jaar mogen we ook internationale bezoekers verwelkomen. Zaterdag liep hier een groep uit Noorwegen rond en ook uit Amerika. Reclame maken we daar niet voor het festival, maar die mensen hebben het ‘van horen zeggen’. Van die internationale bezoekers horen we vaak dat de Belgische bieren tot de beste van de hele wereld horen.”

Blik is toekomst

Wij gingen zelf proeven bij Julia Belgium en legden onze lippen aan Julia The Birth. Het bleek inderdaad een interessant én lekker bier te zijn. De brouwerij trekt op het festival de aandacht door hun bord ‘Hét beste gebrouwen aperitiefbier’. “Dit is onze eerste keer op Bierfestival Poperinge. Bij de start waren de proevers wat onwennig, want er zijn natuurlijk heel wat brouwerijen aanwezig. De mensen zijn enthousiast en vinden onze bieren lekker en dat is natuurlijk een goed teken”, klinkt het bij Julia Belgium.

Ook Uiltje Brewing Company (NL) trekt de aandacht. “Onze bieren komen uit blik. Bier heeft namelijk een betere kwaliteit als het uit blik komt. Bier wordt zwakker als het in een flesje zit. In blik is er minder zuurstofopname en de zon heeft minder effect op een blik dan op een flesje. We brouwen nog in flesjes, maar we denken eraan om ermee te stoppen. Blik is de toekomst”, zegt Nick Van Beusekom van Uiltje Brewing Company. “Het is onze eerste keer hier en ik vind het hartstikke leuk.”

Linda Vantomme uit Haringe zakte af met een koppel uit de Poperingse zustergemeente St. Victor de Buthon. “We leerden elkaar drie jaar geleden kennen op de Hoppefeesten. Dat is zeer goed meegevallen en we blijven in contact met elkaar. De zaal Maeke Blyde herken je niet meer door de inrichting. Dit bierfestival is telkens heel gezellig. Mijn voorkeur gaat naar blonde bieren, de smaak is beter. Mijn favoriet was altijd St. Bernardus Tripel, maar de Tripel Blond van brouwerij Werbrouck heeft me ook aangenaam verrast.”

Verjaardagseditie

Volgend jaar staat de 25ste editie op het programma. “We zijn al een half jaar bezig aan de uitwerking van onze verjaardagseditie. De plannen zijn er om vijf brouwerijen uit onze zustersteden en steden waarmee we verbroederd zijn uit te nodigen. Zowel de brouwerijen als de zustersteden zijn enthousiast, maar het wordt natuurlijk niet zo eenvoudig om iedereen naar hier te brengen”, zegt Guy Osteux.