180 leerlingen geëvacueerd omwille van sissende gastank op schoolterrein VHS/LSI

22 juni 2020

15u39 1 Poperinge Op de middag zijn maandag ongeveer 180 kinderen van de basisschool De Ster geëvacueerd. Dat gebeurde omwille van een incident met een bovengrondse gastank.

“De evacuatie kwam er nadat we een gasgeur hadden waargenomen”, klinkt het op de school aan het Vroonhof in Poperinge. “De kinderen van de kleuter- en de lagere afdeling werden naar buiten gebracht, om geen risico te nemen. En we belden uiteraard ook de brandweer.” Die was snel ter plaatse. Intussen was duidelijk dat het probleem zich situeerde aan een bovengrondse gastank op een grasplein, op het terrein van de school. Een koppeling van de tank bleek, om nog onbekende reden, losgekomen. Uit voorzorg koelde de brandweer de tank af. Uiteindelijk arriveerde ook een interventievoertuig van netwerkbeheerder Fluvius aan de school. De situatie was vlug onder controle. Na een klein uurtje konden alle leerlingen weer naar binnen.