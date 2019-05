150 actieve senioren op Seniorgames LBR

26 mei 2019

Afgelopen week hebben 150 actieve senioren zich uitgeleefd op de Seniorgames.

“We blikken heel tevreden terug op een erg geslaagde editie Seniorgames”, zegt de organisatie. Seniorgames is een organisatie van de seniorenraad ism de stedelijke sportdienst en de welzijnsdienst. “Maar liefst 150 actieve senioren met een hart voor sport namen deel aan de seniorgames bij zalig zomerweer. Er was in de voormiddag keuze uit bowlen, fietsen, wandelen, zwemmen en aquagym. Van al dat sporten, kregen de senioren ook honger. Het lunchpakket met soep werd in een mum van tijd verorberd. Curling, linedance, golf, drums alive, bowlen, zwemmen en aquagym vonden plaats in de namiddag. Met een streepje muziek werd dit evenement magnifiek en aan zon ontbrak het ook al niet. Deze zonnige en sportieve dag werd afgesloten met een welverdiende en lekkere barbecue in de bowling.”