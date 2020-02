15 jaar en geboren in het verkeerde lichaam: “Zeg maar Lucas..” Laurie Bailliu

28 februari 2020

Lucas Thibaut is amper 15 jaar, maar hij weet zeker dat hij in het verkeerde lichaam werd geboren. Hij werd geboren als Emma, maar het moest eigenlijk Lucas zijn. In mei heeft hij zijn eerste afspraak in UZ Gent om te praten over zijn transitie en zijn familie en vrienden steunen hem volledig. In maart loopt hij mee in de Trans Modeshow , waarbij enkel transgenders zullen defileren. "Ik ben trots op wie ik ben."

Hij voelde zich niet goed in zijn, maar waarom wist hij niet. Tot hij de term transgender tegenkwam.. “Tijdens de lessen natuurwetenschappen leerden we over de puberteit. Ik voelde toen dat er iets niet volledig juist was bij mij. Dieper heb ik daar niet toen op ingegaan. Langzaamaan begon ik mijn steeds slechter en slechter te voelen. Daarna ben ik zaken beginnen opzoeken. Ik zocht een uitleg voor wat ik allemaal voelde. Ik had heel veel haatgevoelens tegenover mezelf.. Dat is ondertussen al drie jaar geleden.”, vertelt Lucas Thibaut (15). “ Ik kwam de term transgender tegen en toen vielen de puzzelstukken in elkaar. Ik was geboren in het verkeerde lichaam. Mijn naam was Emma en ik was een meisje, maar eigenlijk moest ik een jongen geweest zijn.”

Lucas Thibaut

Op een zeer jonge leeftijd besefte hij dat hij als een ander persoon door het leven wilde gaan. “Met zijn vrienden kon ik praten over mijn gevoelens. Aan mijn beste vriend Louis Sepieter heb ik als eerste gezegd dat ik als jongen door het leven wilde gaan. Hij reageerde heel positief en steunde mij. Ook mijn andere vrienden zeiden dat ze me accepteren zoals ik ben en dat ze altijd van mij zullen houden”, zegt Lucas. “Ik heb lang getwijfeld om het aan mijn ouders te zeggen. Ondertussen weten ze al twee jaar dat ik Lucas ben en dat Emma verleden tijd is. Papa accepteert me zoals ik ben. Mama was wat emotioneel, omdat ze haar dochter kwijt is. Nu is ze blij en heeft ze vrede genomen met mijn beslissing, want ze ziet ook dat ik nu gelukkiger ben.” Broer Milan (13) bekijkt de situatie uitermate positief: “Hij is blij dat hij eindelijk een broer heeft”, lacht Lucas. “Ik ben nooit een meisje-meisje geweest. Er was ook altijd discussie als ik een kleedje moest dragen. Toen ik kleiner was, zei ik ook vaak dat ik een jongen wilde zijn.”

Sinds 2018 behoort Emma tot de verleden tijd. “Toen ik mijn ouders vertelde dat ik voortaan als jongen door het leven wilde gaan, heb ik hen ook onmiddellijk gezegd dat mijn naam Lucas zou worden”, legt Lucas uit. “Op Youtube zag ik een filmpje waar een Lukas in voorkwam en die naam beviel me wel. Ik wilde er nog een eigen toets aan geven dus plaatste ik een ‘c’ en werd het Lucas.”

Officieel nog steeds Emma

Op school wordt begripvol gereageerd. “Ik volg het vierde jaar sociaal-technische wetenschappen in het Immaculata van Ieper. Leerlingen en leerkrachten noemen me Lucas. Tijdens de sportlessen mag ik me ook omkleden bij de jongens. Alleen op officiële documenten ben ik nog steeds Emma.” In mei heeft Lucas zijn eerste afspraak bij het genderteam van het UZ Gent om te praten over zijn transitie. “Wanneer mijn transitie kan beginnen, is nog niet duidelijk. Maar een eerste afspraak is een stap in de goede richting. Ik ga nu al naar een psychologe om me te begeleiden. Ik zie mezelf als een jongen, maar mijn lichaam is nog steeds dat van een meisje.”

Negatieve reacties zijn er, maar daar trekt Lucas zich niets van aan. “Ik negeer de reacties. Ik ben niet onzeker, integendeel ik ben trots op wie ik ben. Ik voel me ook gelukkiger, mede dankzij mijn vriendin Maudi”, zegt Lucas. De zesdejaarsstudenten Lotte Wyffels en Zoë Verhaeghe organiseren op 27 maart de ‘Trans Modeshow’ met uitsluitend transgender modellen in het kader van hun eindwerk. Ze willen zo het stigma rond het thema opheffen. “Zoë vroeg me of ik het zag zitten om mee te werken. Ik wil helpen om het taboe te doorbreken en ik wil laten zien dat er geen verschil is tussen een ‘normale’ jongen en een transjongen.. Ik hoop dat transgenders in de toekomst nog meer geaccepteerd worden en dat ik volledig als man door het leven kan gaan.”