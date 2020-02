140 nieuwe aanmeldingen bij eerstelijnspsychologe: “Eerste vrije consultatiemoment is pas half maart” LBR

05 februari 2020

16u44 0 Poperinge De eerstelijnspsycholoog in Poperinge ontving vorig jaar 140 nieuwe aanmeldingen. Haar eerste vrije consultatiemoment is er pas vanaf half maart. De samenwerking met Kwadraat, het netwerk geestelijke gezondheid Midden-West-Vlaanderen, wordt met twee maanden verlengd.

Van 2012 tot 2018 kreeg Poperinge subsidies om een eerstelijnspsychologe tewerk te stellen. “Minister van Volksgezondheid Maggie De Block besloot psychologische steun te laten terugbetalen, waardoor het project in Poperinge geen subsidies meer kreeg. Omdat het toenmalige project maar op een bepaalde doelgroep, geen ouderen of jongeren, en bepaalde psychologische aandoeningen, matige depressie, alcoholisme en bepaalde angsten, focuste beslisten we als stadsbestuur om de eerstelijnspsychologe die hier tewerkgesteld was, met eigen middelen aan boord te houden”, vertelt schepen Bryan Vanderhaeghe (Samen). “Terecht zo blijkt. Vorig jaar waren er 140 nieuwe aanmeldingen bij haar, waaronder heel wat mensen die het financieel niet makkelijk hebben. Op dit moment is haar eerste vrije consultatiemoment zelfs pas half maart.

Kwadraat

Kwadraat, het netwerk geestelijke gezondheid Midden-West-Vlaanderen, is verantwoordelijk voor de uitrol van de project van minister de Block in Midden-West-Vlaanderen. “Onze eerstelijnspychologe heeft heel wat ervaring en daarom hebben de mensen van Kwadraat in juni 2019 gevraagd of zij hen voor een halve dag per week wilde ondersteunen in de uitrol van dit project tot 31 december 2019”, legt Vanderhaeghe uit. “Het project komt moeilijk op gang. Netwerk Kwadraat kreeg middelen voor 17.689 consultaties per jaar in Midden-West-Vlaanderen. Van april tot en met oktober werden 225 consultaties gerealiseerd, wat neerkomt op 0,01 procent. Tussen april en oktober 2019 waren er 15.233 consultaties in heel België, nog niet het aantal consultaties die vooropgesteld werd voor Midden-West-Vlaanderen. Het blijkt moeilijk te zijn om psychologen te vinden die dit project willen ondersteunen. De samenwerking tussen Kwadraat en onze eerstelijnspychologe werd twee maanden verlengd. In het werkgebied van Kwadraat, een gebied met ongeveer 340.000 inwoners, werken nu vier psychologen samen 34 uur. Dit bevestigt alleen maar dat Poperinge er een goede zaak aan deed om de eerstelijnspsychologe aan boord te houden.”