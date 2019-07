126 kinderen leven zich op eerste vakantiedag uit op speelpleinwerkingen De Piepauw LBR

01 juli 2019

17u58 0 Poperinge In speelpleinwerking De Piepauw in Poperinge werd de vakantie goed ingezet met 126 kinderen op de eerste dag van de vakantie. De zwembaden werden uitgezet om te zorgen voor de nodige afkoeling.

“126 kinderen zijn er twintig meer dan vorig jaar”, zegt hoofdanimator Robin De Ceuninck. “Het is prachtig weer en onze zwembaden moeten zorgen voor de nodige verkoeling. Uiteraard gaan de kinderen alleen onder toezicht van een animator in het zwembad.” Ook de speelpleinwerkingen in de deelgemeenten scoren goed op de eerste dag. “In Abele, een kleine gemeente, zakten vijftig kindjes af om te spelen”, weet Carmen Boeraeve van de Poperingse jeugddienst.

Vlak voor de grote vakantie werd de speelruimte voor de kleuters in de Piepauw onder handen genomen. “Er werden buiten wat veranderingen doorgevoerd en binnen werden grastapijten en een ballenbad geïnstalleerd. Binnen hebben de kleuters nog niet gespeeld, want het is veel te mooi weer.” De kinderen trokken moe, maar voldaan naar huis om er na een stevige nachtrust morgen met evenveel speelplezier weer in te vliegen.