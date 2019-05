120 appartementen op Vroonhofsite: “Het worden pareltjes om in te wonen” LBR

30 mei 2019

23u44 0 Poperinge Het Poperingse schepencollege heeft een vergunning afgeleverd voor de bouw van een 120-tal appartementen, winkelruimtes en een ondergrondse parkeergarage op de Vroonhofsite. Pascal Surmont van Belmont Properties kijkt uit naar dit project. “Het worden pareltjes om in te wonen op wandelafstand van de Grote Markt en met zicht over de stad.”

De Vroonhofsite wordt volgens burgemeester Christof Dejaegher (CD&V) één van de belangrijkste projecten van de komende jaren. Het ligt in volle stadscentrum en biedt heel wat mogelijkheden. Die mogelijkheden zagen ook projectontwikkelaar Kern Development uit Beveren-Roeselare en Belmont Properties (Finis Terrae) uit Oostduinkerke.

“Het schepencollege leverde een omgevingsvergunning af voor de bouw van appartementen, winkelruimtes en een ondergrondse parkeergarage. Dit gaat om een privaat project en staat los van de plannen die we als stad maken voor de Vroonhofsite. Als stad zullen we wel de doorgang verwerven van de Ieperstraat naar het Rekhof”, zei burgemeester Dejaegher hierover. Al op 29 april 2010 sloten het gemeenschapsonderwijs en de stad Poperinge een samenwerkingsovereenkomst. De stad Poperinge kocht in 2016 60 procent van de Vroonhofsite. Het gemeenschapsonderwijs zal een nieuwe school bouwen op het Rekhof. De resterende 40% van de gronden wordt ook door de stad Poperinge aangekocht.

In totaal zal het project ongeveer 120 appartementen met zich meebrengen. “Het worden vooral woonappartementen van 90 m² tot 140 m², bewoonbaar zonder terras. Er zijn zowel appartementen voor gezinnen, koppels, alleenstaanden… Er zijn ook enkele studio’s die wat kleiner zijn, 70 m² tot 75m²”, zegt Pascal Surmont van Belmont Properties. We leven naar uitbreiding en de komst van appartementen is ook echt nodig. Als je naar de vastgoedmarkt in Poperinge kijkt, zijn de meest panden verkocht.”

Start in oktober

In oktober hoopt Pascal te kunnen starten met zijn project op de Vroonhofsite. “Enkele panden staan nog niet leeg, dus daar wachten we nog even op. De bouw zelf zal waarschijnlijk voor het voorjaar zijn. Ik was onmiddellijk verkocht toen ik het pand zag, dus ik wil zo vlug mogelijk aan de slag. Het is een prachtig pand met zicht over Poperinge, op wandelafstand van de Grote Markt. De toekomstige parksite, aan de kant van het Vroonhof, wordt ook zeker een meerwaarde. Het worden pareltjes om in te wonen.”

Naast de appartementen worden er ook winkelruimtes en een ondergrondse parking gecreëerd. “Er komen 4 à 5 winkelruimtes met een etalage op het gelijkvloers, die ook samen kunnen gebruikt worden. Momenteel tonen enkele ketens interesse in de koop of huur van de ruimtes”, vertelt Surmont. “De ondergrondse parking komt er ook, want elk appartement heeft de mogelijkheid om een berging of parkeerplaats in de ondergrondse parking erbij te kopen.”