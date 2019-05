114 appartementen, winkelruimtes en ondergrondse parking op Vroonhofsite LBR

28 mei 2019

18u46 0 Poperinge Een omgevingsvergunning werd door het Poperingse schepencollege afgeleverd voor de bouw van 114 appartementen, winkelruimtes en ondergrondse parkeergarage. “Dit gaat om een privaat project en staat los van wat de stad van plan is met de site”, zegt burgemeester Christof Dejaegher (CD&V).

“Het is nu al duidelijk dat de Vroonhofsite zonder meer één van de belangrijkste, zo niet het belangrijkste project, van de komende jaren zal zijn. Het ligt in volle stadscentrum en biedt ons ontzettend veel mogelijkheden om de stadskern aanzienlijk op te waarderen en te versterken in nauwe relatie met onze scholen. Met de provincie zullen we dan weer samenwerken om de Vleterbeek, die doorheen de site loopt, ook mee aan te pakken”, zei burgemeester Christof Dejaegher (CD&V) vorig jaar al over de toekomst van de Vroonhofsite.

Al op 29 april 2010 sloten het gemeenschapsonderwijs en de stad Poperinge een samenwerkingsovereenkomst. De stad Poperinge kocht in 2016 60 procent van de Vroonhofsite. Het gemeenschapsonderwijs zal een nieuwe school bouwen op het Rekhof. De resterende 40% van de gronden wordt ook door de stad Poperinge aangekocht. “Die aankoop is nog steeds niet rond. Het gemeenschapsonderwijs is momenteel bezig met een bodemonderzoek en dat kan elk moment afgerond worden. De gronden zijn nog steeds niet definitief onze eigendom”, vertelt burgemeester Dejaegher. “Het schepencollege leverde wel een omgevingsvergunning af voor de bouw van 114 appartementen, winkelruimtes en ondergrondse parkeergarage. Dit gaat om een privaat project. Aanvragers zijn projectontwikkelaar Kern Development uit Beveren-Roeselare en Finis Terrae uit Oostduinkerke. Dit staat los van de plannen die we als stad maken voor de Vroonhofsite. Als stad zullen we wel de doorgang verwerven van de Ieperstraat naar het Rekhof.”