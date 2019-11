11 novembervieringen in Poperinge en deelgemeenten LBR

06 november 2019

16u11 0 Poperinge Ter gelegenheid van 11 november staan enkele herdenkingsplechtigheid op de agenda in Poperinge en in de deelgemeenten.

In Poperinge centrum:

*10.20 u. Optocht van de vaderlandslievende en andere verenigingen, samen met het stadsbestuur (samenkomst bij het stadhuis);

*10.30 u. Plechtige dienst in de Sint-Bertinuskerk ter nagedachtenis van de slachtoffers van beide wereldoorlogen;

*11.30 u. Bloemenhulde op het kerkhof Rekhof: neerlegging van bloemen aan het monumentje ter Nagedachtenis van de slachtoffers van de meidagen 1940 en het graf van de Engelse soldaten;

*11.45 u. Bloemenhulde aan het oorlogsmonument op de Grote Markt;

*11.55 u. Bloemenhulde aan de Poolse gedenkplaat, pui stadhuis;

*12.00 u. Huldezitting in de gotische zaal van het stadhuis met een toespraak door Renaat Devos ‘Martragny Revisited’. Van 3 september 1918 tot 13 april 1919 verblijven 119 leerlingen uit de colleges van Poperinge en Veurne met hun leerkrachten en principaals op het kasteel van Martragny in Normandië, samen op de vlucht voor het oorlogsgeweld van WOI in eigen streek. 100 jaar na datum herdacht het Sint-Janscollege deze vlucht. Een collegeverhaal…

Poperinge deelgemeenten:

**Proven:

*Eucharistieviering in de Sint-Victorkerk om 10 u, gevolgd door een bloemenhulde en een receptie na de plechtigheid in zaal Sint–Elooi. De plechtigheid wordt muzikaal opgeluisterd door de harmonie De Volksvreugd.

**Krombeke

*Chocolademelk met sintemaartenkoeken voor de kinderen tot 12 jaar in café Hof van Vlaanderen.

*Optocht naar de Sint-Blasiuskerk voor de herdenkingsmis om 9 uur, gevolgd door een herdenking aan het monument en bloemenhulde en een receptie in café Hof van Vlaanderen.

**Watou

*Eucharistieviering in de St.-Bavokerk om 10 uur, gevolgd door een bloemenhulde en receptie na de plechtigheid.

**Abele

*Eucharistieviering in de kerk van Abele om 11 uur, gevolgd door een bloemenhulde en receptie na de plechtigheid.

**Roesbrugge-Haringe

*Eucharistieviering in de kerk van Roesbrugge om 11 uur

*Bloemenhulde aan de gedenkplaat gevolgd door een bezoek aan het kerkhof,monument Weggevoerden en graven van de oud-strijders

*Receptie na de plechtigheid in Kristen Volkshuis.

**Reningelst

Gebedsdienst in de kerk van Reningelst om 10.45 uur, gevolgd door een bloemenhulde en receptie na de plechtigheid in het OC Rookop.