107e Feest van het Paard voor groot en klein in Krombeke LBR

17 juni 2019

15u23 0 Poperinge Op kermismaandag 24 juni wordt Krombeke opnieuw even het centrum van de Westhoek voor de ondertussen 107e editie van het Feest van het Paard.

“Ook dit jaar presenteert de vzw Folkloristische Paardenkoersen Krombeke opnieuw een rijk gevuld en divers programma. We hopen uiteraard op aangenaam en mooi weer zodat we er opnieuw een waar volksfeest van kunnen maken”, aldus voorzitter Marnix Lemahieu. Vanaf 14 uur kun je in de dorpsstraten van Krombeke terecht voor de tentoonstelling van paarden en pony’s. Je kan ook genieten van de demonstratie van oude ambachten of kun je rondneuzen op de markt voor paardenbenodigdheden.

Om 17 uur starten de eerste 6 paardenkoersen op de koersweide, ook dit jaar in samenwerking met de vzw Draf-en vluchtkoersen Vlaanderen. De winnaars van deze 6 reeksen nemen het om 20.45 uur op tegen elkaar in de grote finale. Ondertussen is er om 19.20 uur de traditionele wedstrijd voor Belgische boerenpaarden.

Na de leuke kennismaking met ‘Scurry Drive’ vorige jaren, verrast de organisatie dit jaar met een ‘Haflinger spektakel’ om 19.30 uur. Opnieuw aanwezig is de interactieve kinderanimatie op de koersweide. “Met de ‘Buffalo Bill’ - animatie kiezen we volop om van het Feest van het Paard naar de toekomst een evenement te maken voor alle generaties, ook voor de allerkleinsten”, aldus voorzitter Marnix Lemahieu. Als afsluiter van het programma op de weide is er om 21 uur de twaalfde Grote steeplerace van Krombeke.

Vanaf 21.30 uur start ook het muzikale programma op het Krombekeplein in samenwerking met Café Hof van Vlaanderen. ‘Barak Friture Belpop Coverband’ opent daar de muzikale avond. Afsluiten doen ze naar jaarlijkse gewoonte met een DJ. “Met de ondertussen 107e editie van het Feest van het Paard zetten we de rijke traditie in Krombeke ook dit jaar verder. In het bestuur van de organisatie verwelkomen we dit jaar Martine Devooght. We kijken met de organiserende ploeg alvast reikhalzend uit naar kermismaandag 24 juni en hopen heel veel mensen te mogen verwelkomen op het volksfeest. De toegang is alvast volledig gratis”, besluit Marnix.