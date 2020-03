1 op 8 te snel bij snelheidscontroles LSI

03 maart 2020

12u37

Bron: LSI 0 Poperinge Bij snelheidscontroles in Zonnebeke, Heuvelland, Poperinge en Vleteren zijn zondag 111 voertuigen geflitst die te snel reden. Goed voor bijna 1 op 8 van de 934 gecontroleerde wagens.

Op de Westhoekweg in Poperinge - de ring van Poperinge naar Ieper - haalde een voertuig 141 kilometer per uur waar maar 90 per uur is toegestaan. Tijdens de verkeersacties op zondag zijn ook 515 automobilisten op alcohol gecontroleerd. Slechts zes automobilisten hadden te veel gedronken. Twee automobilisten tekenden positief op een speekseltest en zagen hun rijbewijs onmiddellijk voor vijftien dagen ingetrokken.