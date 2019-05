1 kilo boeken voor 1 euro en initiaties pilates en tai chi op Dag van het Park LBR

21 mei 2019

19u05 0 Poperinge Op 26 mei moeten we allemaal gaan stemmen, maar die dag is ook weer Dag van het Park, met heel wat leuke activiteiten in het Burggraaf Frimoutpark.

Om 9.30 uur wordt de Dag van het Park sportief op gang getrokken met de boxing club Poperinge met een open training voor iedereen vanaf 8 jaar. Om 10 uur is er een initiatie pilates en om 11 uur tai chi aan JOC De Kouter. Na de stemming en sportieve ochtend kun je een aperitiefje meepikken in het park. De bar opent om 10 uur. De jaarlijkse boekenverkoop van de bib staat ook gepland van 10 tot 18 uur. Deze keer betaal je niet per boek, maar per kilo. De bib zorgt voor een weegschaal. Voor een kilo boeken betaal je een euro.

Om 12 uur start de jaarlijkse Parkbecue, volgens het gekende recept. Breng je eigen vlees of veggie variant mee, het stadsbestuur zorgt voor de barbecue. Als vegetarisch alternatief is er het groentjesbuffet van Soepcafé. Vergeet niet een bord en bestek mee te nemen. De ticketverkoop voor de theaterwandelingen ‘De Totetrekker van Poperinge’ start in de namiddag.

Het startschot voor de namiddagactiviteiten wordt om 13 uur gegeven met een beiaardconcert. Daarna is het tot 17 uur aan de Kunstacademie. Op de infostand krijg je informatie over welke lessen waar en wanneer te volgen zijn. Onder een grote sheltertent zijn er workshops beeldende kunst. Dit jaar wordt keramiek in de kijker gezet, een nieuw atelier dat volgend jaar start. De leerlingen Woordkunstdrama trakteren op verkiezingsspeeches vanop kiosken en in het hele stadspark zul je kleine orkestjes uit de muziekklassen tegenkomen. Op de instrumentenmarkt ontdek je welke instrumenten je kunt bespelen in de academie. Het Regionaal Landschap Westhoek zal ook van de partij zijn met natuureducatieve workshops en UiTPAS.