1.500 feestvierders toosten op 2020 met NYE Poperinge LBR

02 januari 2020

14u02 0 Poperinge De organisatie NYE Poperinge kan terugblikken op succesvolle edities van hun nieuwjaarsfuiven ‘Back in Time’ in JOC de Kouter en ‘Twenty’ in zaal Maeke Blyde.

“In totaal hebben 1.500 feestvierders met ons nieuwjaar gevierd”, zegt Jeroen Crombez. Samen met Jordy Bequoye is hij NYE Poperinge. In restaurant The Old Fiddler organiseerde NYE Poperinge ook een NYE Dinner en dat lokte zestig mensen. “Alles is goed verlopen met bijna geen incidenten. Over het algemeen is alles beter verlopen dan andere jaren. Er was meer security en meer kluisjes, waardoor er minder hinder was. We hebben geen klachten ontvangen. Dit jaar waren er gelukkig ook minder incidenten. Slechts één medisch interventie was nodig”, vertelt Jeroen. “In 2021 gaan we zeker verder met onze nieuwjaarsfuiven. We denken nog na over het concept.”