Wie steunt Kom op tegen Kanker tijdens Plantjesweekend? Laurie Bailliu

15 september 2020

16u35 0 Poperinge Het Plantjesweekend voor Kom op tegen Kanker ziet er dit jaar helemaal anders uit. De plantjes koop je dit jaar online en dat een volledige maand lang. “Al valt de verkoop voorlopig wat tegen.”

“Corona steekt een stokje voor de traditionele verkoop met vrijwilligers aan winkels en deur-aan-deur, daarom biedt de organisatie voor het eerst in 25 jaar zijn vermaarde azalea’s enkel online te koop aan”, zegt”, zegt Ria Vervenne van Femma Poperinge. Elk jaar steunt Femma Poperinge deze actie voor Kom Op tegen Kanker. “Samen gaan we de strijd tegen kanker aan. Elk klein gebaar kan van grote waarde zijn, elke actie kan het verschil maken en helpen om de levenskwaliteit van (ex-)kankerpatiënten te verbeteren. Tot we kanker ooit de wereld uit kunnen helpen.”

Plantjesmaand

Het Plantjesweekend wordt dit jaar ook een plantjesmaand. “Je kan tussen 1 en 20 september azalea’s aan 7 euro bestellen via plantjesweekend.be. Je bestelt en betaalt online en die worden geleverd tegen een kleine meerkost of je haalt je plantje gratis af bij een afhaalpunt, in Poperinge is dat Beluikstraat 2 bij Ria Vervenne tussen 21 en 30 september of bij Aveve tussen 26 en 30 september.”

Het plantje dat je koopt tijdens het Plantjesweekend is een Gentse azalea. Een Vlaams streekproduct dat milieuvriendelijk wordt geteeld en makkelijk te onderhouden is. “Normaal verkopen wij onze plantjes op de vrijdagmarkt en aan de grootwarenhuizen in Poperinge. Vorig jaar verkochten we een 1000-tal plantjes. Online zitten we voorlopig nog maar aan een 125-tal verkochte plantjes in Poperinge. Dat is heel wat minder in vergelijking met vorig jaar… Alle steun is welkom.”