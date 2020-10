‘Verhalen uit het Zuiden’ over vrijwilligers­werk in Burundi en vzw Actie Scholen Nepal Laurie Bailliu

13 oktober 2020

15u16 0 Poperinge GROS-Poperinge nodig elk jaar geëngageerde burgers om te praten over over een derdewereldproject of inleefreis. Dit jaar worden 2 projecten in de kijker gezet. Zo spreekt Cécile Camerlynck uit Watou over haar vrijwilligers­werk in Burundi en Guido De Meyer en Ann Deturck uit Poperinge over de vzw Actie Scholen Nepal.

Dit jaar wordt ‘Verhalen uit het Zuiden’ georganiseerd met Cécile Camerlynck, Ann Deturck, Guido De Meyer en Steven Vanriest als sprekers. “GROS-Poperinge kent de mooie traditie om elk jaar geëngageerde burgers aan het woord te laten over een derdewereldproject of inleefreis. Zo wil de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking het brede publiek de kans geven om bij te leren over de vele projecten die vanuit de Hoppestad daadwerkelijke, morele en financiële steun krijgen”, zegt Luk Durnez van GROS Poperinge.

Tijdens deze editie worden twee projecten in de kijker gezet. “Het jarenlange vrijwilligers­werk in Burundi door Cécile Camerlynck uit Watou komt aan bod en Guido De Meyer en Ann Deturck uit Poperinge komen getuigen over de vzw Actie Scholen Nepal. Na de twee getuigenissen komt Steven Vanriest, gangmaker van de plaatselijke schrijfgroep van Amnesty International, kort deze mooie werking toelichten. Deze solidariteitsavond wordt opgeluisterd door Klandestien, een vierkoppige formatie van dames die geëngageerde liederen brengen. Klandestien met onder meer Annemie Ponseele zingt a capella en onder pianobegeleiding van Katrien Vandenberghe. De presentatie van de avond gebeurt door Veronica Booysen, streekgids en voorzitter van VEVOZA.”

Op zaterdag 24 oktober om 19.30 uur vindt “Verhalen uit het Zuiden” plaats in de grote zaal van het JOC De Kouter, Komstraat 30 in Poperinge. “Na de avond kunnen de aanwezigen een vrijwillige bijdrage geven, die verdeeld zal worden onder de twee voorgestelde projecten.” Vooraf inschrijven en het dragen van een mondmasker mondmasker zijn verplicht. Inschrijven kan enkel via luk_durnez@hotmail.com.