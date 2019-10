“Taxicheques voor jongeren iets duurder door verplaatsingskosten, nu Poperinge geen taxibedrijf meer heeft” LBR

22 oktober 2019

17u21 0 Poperinge De taxicheques voor jongeren zullen vermoedelijk iets duurder worden. “De prijs blijft dezelfde, maar in realiteit zullen die iets duurder zijn door de verplaatsingskosten van taxi's, nu we in Poperinge zelf geen taxibedrijf meer hebben”, zegt schepen van Jeugd Ben Desmyter (CD&V).

Poperinge verkoopt al sinds 2017 taxicheques voor jongeren. Daarmee krijgen jongeren tussen 16 en 25 jaar korting bij enkele taxibedrijven uit de streek. Dit jaar staat een niet-Poperingse firma in voor het vervoer. Gemeenteraadslid Bram Meeuw (Open Vld) wilde weten of dit invloed zal hebben op de prijs voor Poperingse jongeren. “De taxicheques zijn erg succesvol in Poperinge. Een taxibedrijf met als uitvalsbasis Poperinge is er dit jaar niet, want die is gestopt. Dat is wel een domper moet ik toegeven”, zegt schepen Desmyter (CD&V). “De eenheidsprijs van de cheques blijft hetzelfde, maar in realiteit zal de prijs waarschijnlijk wel wat hoger liggen door de verplaatsingskosten die een taxibedrijf uit Ieper bijvoorbeeld eerst moet maken. We moeten daarom op zoek naar een oplossing en kijken naar de privémarkt. Wie vervult die behoefte die in Poperinge leeft? Niet alleen voor jongeren en de taxicheques, maar ook globaal op vlak van mobiliteit in de Westhoek. Er zijn al contacten geweest, maar we hebben nog geen aanbieder die dichter is.”