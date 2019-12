Roofvogelwandeling Sixtusboscomplexen en Couthof

Christophe Maertens

27 december 2019

14u36 0 Poperinge Op zondag 19 januari organiseert natuurpunt Poperinge-Vleteren een roofvogelwandeling in en rond de Sixtusboscomplexen en Couthof.

“Jaarlijks wordt er in deze periode roofvogeltellingen georganiseerd in gans Vlaanderen”, zegt Guido Quaghebeur, voorzitter Natuurpunt Poperinge – Vleteren. “We wandelen in en rond de Sixtusboscomplexen op zoek naar jagende en rustende roofvogels zoals buizerd, sperwer en torenvalk. Mogelijks worden ook één van de schaarsere soorten zoals slechtvalk, blauwe kiekendief of havik gezien. Doel van de telling is een vergelijking te kunnen maken met voorgaande jaren. Ook kan zo de winterpopulatie in onze regio van elke soort vastgesteld worden.”

Kledij en schoeisel aanpassen aan de weersomstandigheden, verrekijker is een must. Er wordt om 14 uur verzameld aan de nieuwe parking nabij de Sixtusboscomplexen, op de hoek Leeuwerikstraat – Canadaweg in Poperinge. Gratis voor leden Natuurpunt, niet leden betalen 2 euro. Info: Guido Quaghebeur 057/33 79 78. www.natuurpunt-poperinge-vleteren.be