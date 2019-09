“Fusie van gemeenten? Njet. Het lukt al bij de brandweer niet” LBR

28 september 2019

09u16 0 Poperinge Burgemeester Stephan Mourisse (LVP) haalde tijdens de laatste gemeenteraad aan niet tevreden te zijn over de financiële bijdrage die wordt gevraagd van de gemeente voor de hulpverleningszone Westhoek.

“Onze financiële bijdrage bedroeg vroeger 118.000 euro. Dit zou nu ongeveer 186.000 euro worden”, sprak burgemeester Stephan Mourisse (LVP). De verdeelsleutel moest in de laatste gemeenteraad goedgekeurd worden. Het aandeel voor Vleteren is 1,43% voor de brandweer en daarnaast 2 euro per inwoner voor de ambulancewerking. “Het wordt ook nog afwachten nu drie kustgemeenten zich afsplitsen.”

Deze week kondigden Koksijde, De Panne en Nieuwpoort aan dat ze zich afscheuren van Brandweerzone Westhoek. De drie kustgemeenten vormen al politiezone Westkust en willen dit uitbreiden tot een complete veiligheidszone waarbij ook de brandweer hoort. “De laatste strubbelingen gingen over de budgetten en dat kan ik begrijpen. Het voorstel kunnen we denk ik ook niet volledig afkeuren, dan verstoren we de werking van de brandweer en dat is ook de bedoeling niet. Stad Ieper kwam op de proppen met een voorstel om het budget 2020 van de brandweerzone op te maken met enkel indexering en niet de grote verhoging zoals nu voorligt. Dat voorstel zullen wij ook volgen.”

Burgemeester Mourisse maakte van de gelegenheid gebruik om zijn mening over de fusie van gemeenten even aan te halen. “Daarom zeg ik tegen fusies van gemeenten njet. Als het zelfs bij de brandweer al niet lukt.”