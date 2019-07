‘Flyboys’ staan centraal op expo in Lijssenthoek: “De levensduur van een piloot tijdens WO I bedroeg amper 3,5 maanden” LBR

01 juli 2019

17u44 0 Poperinge In het bezoekerscentrum Lijssenthoek in Poperinge is de tentoonstelling ‘Flyboys’ geopend, waarbij piloten uit de Eerste Wereldoorlog centraal staan. De expo vertelt specifiek het verhaal van de 94 Britse vliegeniers die op de militaire begraafplaats Lijssenthoek rusten.

Op Lijssenthoek rust de grootste concentratie piloten op een Belgische militaire begraafplaats. “Er liggen 94 vliegeniers van de Britse luchtmacht. Op deze thematentoonstelling zoeken we uit hoe dat komt. De vliegvelden rond Poperinge zijn in kaart gebracht en daarbij komen een aantal opmerkelijke pilotenverhalen aan bod”, vertelt Annemie Morisse van de WO1-cel. “De namen van de slachtoffers zijn gegroepeerd volgens vliegveld en eskadron.”

‘Levensduur’ van 3,5 maanden

Tijdens de uitwerking van de thematentoonstelling deed Annemie enkele opmerkelijke vaststellingen. “Van de 94 vliegeniers zijn er 48 portretten teruggevonden. Dat is heel wat. Het heeft te maken met de status van de piloot, zijn rang en ook wel met het feit dat er een geromantiseerd aura rond hen hing. De media pikte dit op, waardoor er dus meer publicaties met foto's waren van de vliegeniers. De keerzijde van de roem is de gemiddelde ‘levensduur’ van een piloot, want die bedroeg amper 3,5 maanden”, weet Morisse.

“Daarnaast zijn 69 van de 94 vliegeniers vertrokken vanop het vliegveld van Abele. De overige slachtoffers vlogen vanop een ander vliegveld van Poperinge of vanuit Noord-Frankrijk. De Poperingse vliegvelden zijn in de expo visueel weergegeven met foto’s en kaartmateriaal”, legt Annemie uit. “In tegenstelling tot andere eenheden was er bij de Royal Flying Corps een ongeschreven code om vliegeniers die omkwamen in de strijd zoveel mogelijk terug te halen en te begraven achter het front. Daarom liggen er op Lijssenthoek zoveel piloten begraven.”

Doodsoorzaak

In totaal liggen er 737 Britse vliegeniers begraven op de Gemenebest-begraafplaatsen, Commonwealth War Graves. “Van die 737 liggen er 204 in Groot-Poperinge. Ook op Mendinghem en Dozinghem bijvoorbeeld liggen heel wat piloten begraven. Een analyse van de doodsoorzaak bij die 94 vliegeniers toont aan dat 36 slachtoffers bij een ongeval omgekomen zijn. Ongevallen gebeurden meestal bij het opstijgen of landen door een mechanisch defect of in de lucht bij een botsing met een ander vliegtuig. Op tweede plaats staat een luchtgevecht, waarbij 32 slachtoffers omkwamen, en 12 piloten zijn neergestort na een treffer door luchtafweergeschut.”

Dagboek

Op de expo is ook een paneel gewijd aan het dagboek van Frederick Johnstone, monteur bij het 6de Squadron RFC. Daarin vond Annemie een mooie getuigenis van het leven op Abele vliegveld. “Zijn kleinzoon Steve Buster Johnson heeft die notities vorig jaar in een boek uitgegeven. Fred speelde piano in de estaminets van Abele en was daar vrij goed gekend. Hij vertelde ook over zijn ontmoetingen in het dorp. Hij was vaak te gast bij het gezin Deneckere, een smidse waar hij de piano stemde. Daar heeft hij Julia leren kennen. Fred had wel een geliefde Ethel in Engeland, waarmee hij ook getrouwd was, maar met Julia had hij enkele fijne gesprekken. Zij heeft zelfs een vliegtuigje getekend in zijn dagboek.”

Duurzaam en flexibel

“Voor de opbouw van de expo hebben we gekozen voor duurzaam en flexibel materiaal, waardoor de panelen herbruikbaar zijn. Zo dragen we ons steentje bij op het vlak van het klimaat. Ook een tentoonstelling kan dus milieu-vriendelijk zijn. Geen banners of roll-ups in plastic die je maar één keer kunt gebruiken.”

‘Piloten op Lijssenthoek Military Cemetery’ loopt nog tot en met 17 november in bezoekerscentrum Lijssenthoek op de Boescheepseweg 35A. Gratis toegang en elke dag te bezoeken van 9 tot 18 uur.