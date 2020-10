‘Fietsjefatjerie’: muzikale vertelwandeling en ‘Verhaal voor Onderweg’ voorgesteld in De Lovie Laurie Bailliu

15u21 0 Poperinge De uitgestippelde wandeling ‘Fietjefatjerie: Verhaal voor Onderweg & Muzikale Vertelwandeling’ werd geschreven door Yves Bondue en geïllustreerd neergepend in een Verhaal voor Onderweg. De muzikale vertelwandeling werd geopend in kasteeldomein De Lovie in Poperinge.

Zeventien wandelboekjes met ‘Verhalen voor Onderweg’ nemen je mee langs de mooiste plekjes in de Westhoek. Aan de hand van verhalen, anekdotes en beeldmateriaal ontdek je de streek verhalend. De begeleide verhalenwandeling ‘‘Fietjefatjerie’ heeft een muzisch kantje, wordt gebracht door Yves Bondue en is 5 kilometer lang. “Dit nieuw verhaal voor onderweg Fietjefatjerie werd geschreven door Yves Bondue. Het geschreven verhaal leest meer dan vroeger als een roman, maar dan in kleine stukjes. Je krijgt een wegbeschrijving die je leidt naar plekken die werden gefotografeerd. Op die plekken lees je de avonturen van Fietjefatjerie. Tegelijkertijd lees je het landschap – verleden en heden”, zegt Jurgen Vanlerberghe, voorzitter Regionaal Landschap Westhoek.

Dit nieuwe ‘Verhaal voor onderweg’ neemt je mee op verkenning in het domein De Lovie tot diep in de Sint-Sixtusbossen. “De Lovie en Natuur en Bos waren zo gastvrij om mee dergelijke producten mogelijk te maken.” Het ‘Verhaal voor Onderweg’ kan je afhalen in de toeristische dienst van Poperinge of Vleteren of in de provinciale bezoekerscentra De Palingbeek te Zillebeke of De Blankaart in Woumen. Een boekje kost 4 euro. Bestellen kan ook online via het Tolhuis.

De eerste volledige muzikale vertelwandeling ‘Fietjefatjerie’ staat op het programma voor zaterdag 7 november om 16.00 uur. Reserveren kan via kasteel@delovie.be. ‘Fietjefatjerie: Verhaal voor Onderweg & Muzikale Vertelwandeling’ is een samenwerking tussen Regionaal Landschap Westhoek, De Lovie vzw, Natuur en Bos, Provincie West-Vlaanderen, Stad Poperinge en Gemeente Vleteren.