‘Extra 4 editie 2020’ van brouwerij St.Bernardus nu beschikbaar Laurie Bailliu

14 mei 2020

16u26 0 Poperinge Extra 4 - editie 2020 van brouwerij St.Bernardus uit Watou is weer beschikbaar. Het bier wordt maar één keer per jaar gebrouwen voor de zomermaanden.

In de zomer van 2014 bracht brouwerij St.Bernardus uit Watou een van de oudste St.Bernardus bieren terug op de markt. “Sindsdien is de St.Bernardus Extra 4 niet meer weg te denken uit ons gamma”, zegt marketingmedewerker Pieter Verdonck. “Extra 4 wordt maar één keer per jaar gebrouwen. Het is de jongste telg in de roemrijke St.Bernardus familie en is een klassieke ‘single’ (4,8%), boordevol karakter en smaak, gebrouwen met meer hop dan gebruikelijk voor een St.Bernardus bier. Wie dus denkt dat een bier met een laag alcoholpercentage ook een minder krachtig aroma zal hebben, komt aangenaam bedrogen uit. De zoete moutgeur wordt prachtig aangevuld met een waaier aan frisse, kruidige en bloemige toetsen, zoals citrus, kruidnagel en een vleugje peper. Perfect gebalanceerd door de verfijnde hopsmaak, zonder daarbij overheersend bitter te zijn. Uniek, verfrissend én dorstlessend!”

