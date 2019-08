“De Dodentocht is als een moderne bedevaart” LBR

11 augustus 2019

12u59 0 Poperinge Een recordaantal wandelaars, 9.755, hebben de finish van de 50ste editie van de Dodentocht in Bornem bereikt. Één daarvan is de Poperingse Bianca Nevejans. Ze koppelde haar deelname aan een goed doel: ‘Dagbegeleiding De Keper’. “Het voelt goed om iets voor iemand anders te kunnen doen.”

“Wat last van pijnlijke blaren, maar voor de rest valt het goed mee”, vertelt de Poperingse Bianca Nevejans (44). Samen met haar man Erik Van Pelt stond ze vrijdagavond aan de start van de 50ste editie van de Dodentocht. “Mijn man ging na 46 kilometer door zijn knie en had een open wonde aan zijn voet en kon niet uitwandelen.” Vorig jaar nam Bianca deel aan de Dodentocht met 10 familieleden. Bianca en haar broer liepen toen de Dodentocht uit. “Dit keer was ik 4 uur eerder binnen in vergelijking met vorig jaar. Of het mentaal zwaarder was om alleen te wandelen nadat mijn man afhaakte? Dat viel best wel mee. Je loopt met 13.000 mensen rond je en je hebt altijd iemand om met te praten. De eerste 25 kilometer liepen mijn man en ik samen, maar ik voelde dat ik te traag moest lopen. Dat is lastig aan de benen, dus zijn we toen alleen verder gegaan”, gaat Bianca verder. “De ondersteuning onderweg is ook hartverwarmend en is echt een hart onder de riem. Volledige gezinnen zitten buiten de wandelaars aan te moedigen. Sommige hebben water, cola en fruit bij zich. Dat is echt fantastisch.”

Moderne bedevaart

De dodentocht wandelen deden Bianca en Erik niet voor zichzelf. “Onze deelname staat dit jaar in het teken van dagcentrum ‘Dagbegeleiding De Keper’ uit Poperinge. De Keper biedt een semi-residentiële opvang en begeleiding voor kinderen en jongeren tussen 3 en 18 jaar uit gezinnen waarbij het op verschillende domeinen niet zo gemakkelijk verloopt zoals opvoeding, school, financieel… “In De Keper werkt een vriendin van mij en mijn man en ik wilden graag iets doen voor die kinderen”, zegt de Poperingse. Vorige jaar steunden Bianca en haar gezin vier goede doelen. “Als je voor iemand anders wandelt, vind je daarin ook de moed om verder te gaan. De meeste wandelen met een doel. Iemand heeft kanker of heeft een kind verloren… Het is een soort van moderne bedevaart.”

Goed doel

Voor Erik en Bianca aan hun dodentocht begonnen hadden ze al 200 euro ingezameld. “Daarvoor zijn we al heel dankbaar. We werden ook gesponsord per gewandelde kilometer, maar daarvan weten we momenteel nog geen exact bedrag.” In december organiseert Bianca met haar spellenwinkel ‘De Speelplekke’ op 7 en 8 december een tweede editie van haar gezelschapsspellenmarathon. Dit jaar gebeurt dit ten voordele van ‘Dagbegeleiding De Keper’. Met het volledige, ingezamelde bedrag worden de kinderen van De Keper getrakteerd op een feest. “Op 2 januari 2020 gaan we in de namiddag een leuke activiteit doen. ‘s Avonds worden ook de ouders uitgenodigd voor een lekkere feestmaaltijd. Het doet deugd om te weten dat we die kinderen een mooie dag zullen kunnen geven.”

Staat er een derde deelname aan de Dodentocht op de agenda? “Driemaal is scheepsrecht, zeggen ze”, lacht Bianca. “De pijn moet je erbij nemen. Na 50 kilometer is het aflopen. Dan is het ‘maar’ 50 kilometer meer. Heel veel mensen hebben mooie muziek mee, maar sommige hebben ook loeiharde muziek mee. Daarvoor wandel ik met plezier een stukje vlugger. Ik heb ook bepaalde trucjes om me bezig te houden. Ik bereken in hoeveel tijd ik aan de volgende rustplaats wil komen of ik probeer het aantal stappen per betonplaat aan te houden. De mensen die de Dodentocht dubbel hebben uitgewandeld, een dikke chapeau! Die kon ik niet bijhouden.”