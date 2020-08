‘Bewegen op Verwijzing’-coach gezocht voor inwoners Poperinge en Vleteren Laurie Bailliu

03 augustus 2020

15u45 0 Poperinge Inwoners uit Poperinge en Vleteren kunnen binnenkort bewegen op verwijzing van hun huisarts. Momenteel is het regionaal netwerk nog op zoek naar een coach.

Bewegen op Verwijzing wil de ‘zittende’ Vlaming aan het bewegen krijgen, want meer bewegen en minder lang stilzitten is een manier om het risico op gezondheidsproblemen te verkleinen. Personen met een verhoogd gezondheidsrisico worden door de huisarts verwezen naar de ‘Bewegen op Verwijzing’-coach. De deelnemer, krijgt in overleg met deze coach, een beweegplan op maat. Dat gaat van een dagelijkse fietstocht naar het werk tot een wekelijks dans- of zwemuurtje in de buurt. Om die doorverwijzingen vlekkeloos te kunnen laten verlopen, wordt momenteel nog gezocht naar een ‘Bewegen op Verwijzing’-coach.

Als coach begeleid je mensen die doorverwezen zijn door hun huisarts. Het is ook jouw taak om mensen te motiveren om dagelijks meer te bewegen. Je stelt, samen met de deelnemer, een beweegplan op maat op. Hierbij houd je rekening met de input van de huisarts, de situatie, de mogelijkheden en verwachtingen van de deelnemer. Het traject van de deelnemer volg je op en je koppelt terug naar de huisarts.

De vacature nalezen kan hier. Je kandidaat stellen kan vóór vrijdag 4 september 2020 via de inschrijvingslink. De selectiegesprekken vinden plaats op woensdag 16 september.