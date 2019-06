POLL. Het favoriete ijsje van de Kempen HLN gaat in elke buurt op zoek naar de favoriete ijsjes in Vlaanderen Redactie

24 juni 2019

15u08 0

Breng je stem uit op je favoriete ijssalon of ijskar in de Kempen, van Hoogstraten over Grobbendonk tot Herselt en van Balen tot Ravels of Baarle-Hertog.

Meer over HLN

Kempen

Grobbendonk

Vlaanderen

Herselt

Baarle-Hertog

Hoogstraten

Balen