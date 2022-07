Politie zoekt man die 17-jarig meisje probeerde te kussen op trein in Niel

De feiten speelden zich op zaterdag 28 mei omstreeks 14.20 uur af in een trein van Puurs naar Antwerpen, in het station van Niel. Een onbekende man stapte een wagon binnen waar een 17-jarig meisje alleen zat en sprak haar aan. Vervolgens begon hij zich op te dringen aan het meisje. Het slachtoffer kon ontkomen en zocht meteen hulp. De verdachte verliet de trein in Antwerpen-Centraal en werd daarbij op beeld vastgelegd door bewakingscamera’s.

Wie de man meent te herkennen of meer informatie heeft over wat er precies is gebeurd, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie via het gratis nummer 0800 30 300 of per mail naar opsporingen@police.belgium.eu.