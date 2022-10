Politie pakt na achtervolging drie Fransen op, één verstopte zich onder een bestelwagen, twee anderen later opgepakt in de wijk

Zele De Donder (Leefbaar­der Zele) herhaalt bezorgd­heid over diensten­cen­trum vzw Hayat: “Hoort niet thuis in winkel­straat”

Op de gemeenteraad herhaalde oppositieraadslid Francis De Donder (Leefbaarder Zele) zijn bezorgdheid over de plannen van vzw Hayat om een dienstencentrum met religieuze insteek onder te brengen in de Kouterstraat. “Dit is geen goed idee in de drukste winkelstraat van Zele.” Het gemeentebestuur reageert dat er is rekening gehouden met bezwaren uit de buurt.

12:18