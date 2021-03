Politie ontmantelt netwerk van frauderende (fris)drankhandelaren

Begin 2019 startte de federale gerechtelijke politie van Halle-Vilvoorde een onderzoek naar witwaspraktijken en btw-fraude bij bedrijven die actief waren in de voedselhandel. Het ging om groot-, semigroot-, en detailhandel, die voornamelijk plaatsvond in het Brussels gewest, maar ook in Frankrijk. In mei nam het federaal onderzoek het dossier over.