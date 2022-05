Politie onderzoekt verdachte autobrand in Eeckhoutdriesstraat

Kortrijk Gaëlle (44) opent naai-ate­lier Me-Made: “Textielin­du­strie is heel vervuilend, steeds meer mensen investeren in duurzamere kledij”

Het Overbekeplein in Kortrijk is een speciaalzaak rijker. In het naaiatelier Me-Made kan je terecht voor lingerie en kleding op maat en textielworkshops. “Ik hoop om mensen te inspireren”, zegt zaakvoerster Gaëlle Nonque (44). Ze maakt zo een opvallende carrièreswitch, want ze was vroeger HR-manager.

4 mei