LEDEGEMHet afvalwater van twaalf woningen in de Sint-Pietersstraat in Ledegem kwam aan de overkant ongezuiverd in een gracht terecht. Een veertig meter lange plantenfilter moet inwoners van geurhinder verlossen. Het gaat om een pilootproject in Vlaanderen. Het valt veel goedkoper uit dan het aanleggen van een gescheiden riolering en bovendien duurt het veel minder lang. Het gaat om een realisatie van HelloWater uit Zwevegem. Vlaanderen zorgde voor een subsidie van 200.000 euro.

Bacteriën zuiveren op de wortels van de planten het water. Op een natuurlijke manier wordt het water ook fosfaatvrij gemaakt. Deze voormiddag vond de officiële opening van Leaudegem plaats. “Deze waterzuivering is wel iets speciaal en gaat gepaard met een lange historiek”, aldus burgemeester Bart Dochy (CD&V/VD). “Er waren hier af en toe wat klachten van geurhinder door de open gracht. Toevallig kwam ik in contact met Wouter Igodt, bestuurder van HelloWater. Een plantenfilter in de bedding van de beek bleek hier de oplossing.”

Volledig scherm Burgemeester Bart Dochy (uiterst links) kon voor de realisatie rekenen op diverse partners © Maxime Petit

“Deze natuurgebaseerde oplossing is een belangrijke maatschappelijke uitdaging en het functioneert heel goed”, aldus Dirk Halet, strategisch coördinator van het Vlaams Kenniscentrum Water. Ook afdelingshoofd Nico Bogaert van de Vlaamse Land Maatschappij Regio West was één van de sprekers. Hij gaf mee dat de steden Oostende en Kortrijk ook denken aan dergelijk waterzuiveringssysteem.

Duidelijk ook andere gemeenten. Vandaar de aanwezigheid van burgemeester Ward Vergote uit Moorslede, burgemeester Dirk Verwilst uit Meulebeke en schepen Koen Meersseman uit Zonnebeke. Het systeem werkt energiezuinig en met sensoren die dag en nacht operationeel zijn. De plantenfilter heeft tijd nodig om het leven in en op het systeem te laten groeien. De maximale zuiveringsefficiëntie is bijgevolg nog niet helemaal bereikt. Momenteel bevindt de installatie zich nog in de opstartfase, die zal lopen tot eind september.

Volledig scherm Met het project Leaudegem bouwde de gemeente in de Sint-Pieterstraat een innovatieve installatie om afvalwater lokaal te gaan zuiveren. © Maxime Petit

Tegen 2027 moet van Europa al het water schoon zijn. Wat uiteraard tegen dan niet haalbaar is. Er zijn nog 400.000 woningen niet aangesloten zijn op de riolering. Burgemeester Bart Dochy deed ook een oproep naar de hogere overheid. “Van de planning tot de uitvoering van een gescheiden rioleringsstelsel gaat er blijkbaar zeven jaar over en dat is een veel te lange procedure”, zegt hij. “Hier kiezen we voor een ander systeem en een korte procedure.”

Nog zo’n 1500 woningen in Ledegem zijn nog niet aangesloten op het rioleringsnetwerk. Meer info op www.leaudegem.be

