Plannen voor ‘Snoezelhof’ in Kerkstraat: wooncomplex en dagbesteding voor personen met beperking

De vzw Raakzaam uit Sint-Niklaas ontstond begin dit jaar als een fusie tussen de vzw Vesta en Dagcentrum Sint-Niklaas. De organisatie begeleidt mensen met een beperking en biedt woon- en dagondersteuning. In Stekene heeft de vzw plannen voor een gloednieuw Snoezelhof op de site van Zorg Stekene in de Kerkstraat. “We willen 24 woongelegenheden, een dagbestedingsruimte en een ontmoetingsruimte creëren”, schetst spreekbuis Pieter De Bock van Raakzaam. “Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de plannen. Op de Dag van de Zorg op 15 mei stellen we ze aan het grote publiek voor.”

Nog voor de realisatie van het complex biedt Raakzaam al vrijetijdsactiviteiten aan in de voormalige kleuterschool van basisschool Toermalijn in de Verkenstraat in Stekene. “Daar zijn we sinds begin van dit jaar goed van start gegaan. We zijn volop bezig met ons te verankeren in de buurt én de lokale gemeenschap.”