Zwembadbouwers zien explosie in aantal aanvragen: “Mensen willen steeds meer genieten van vakantie in hun eigen tuin” Hans Verbeke

21 april 2020

18u49 0 Pittem Het is alle hens aan dek bij de zwembadbouwers in ons land. Ook bij Bob Monteyne in Pittem en West-Pool in Ingelmunster is dat niet anders. “We werken ons uit de naad om zoveel mogelijk klanten te bedienen voor de zomer, maar ook wij kunnen geen mirakels verrichten. Toen reizen naar het buitenland deze zomer sterk werd afgeraden, wisten we wat er op ons af zou komen.”

Zwembadbouwers noteren vijf tot tien keer zoveel aanvragen per dag. “Het voorjaar is altijd druk, maar door de coronacrisis komt daar nu nog een flinke schep bovenop”, weet Bob Monteyne uit Pittem. De ondernemer stelt vijftien mensen tewerk. Samen plaatsen ze elk jaar gemiddeld veertig zwembaden, uit de duurdere prijsklasse. “Sinds anderhalve week is het aantal vragen niet meer bij te houden. Mensen zoeken naar vrijetijdsbeleving bij hen thuis en daarvoor is een eigen zwembad ideaal.”

Geen impulsaankoop

Maar iedereen wil nog voor de zomer een zwembad hebben. “Dat wordt echter moeilijk”, geeft Monteyne toe. “Onze planning zat al behoorlijk vol. Er zijn ook maar dertien weken meer tot het bouwverlof. Dat maakt het onmogelijk om iedereen nog een zwembad te beloven. Onze boodschap is bovendien dat een zwembad geen impulsaankoop mag zijn. Denk er even goed over na. Een zwembad moet een meerwaarde geven aan je woning. Je begint niet zomaar te graven in je tuin.”

Sommige klanten hebben gevraagd of we hun project kunnen uitstellen omdat ze zich door de crisis onzeker voelen over hun financiën. Daar hebben we begrip voor Bob Monteyne

Extra personeel gezocht

Monteyne ziet overigens dat de coronacrisis ook een, zij het beperkt, omgekeerd effect heeft op zijn sector. “Enkele klanten hebben gevraagd of we hun project kunnen uitstellen omdat ze zich door de crisis onzeker voelen over hun financiën. Daar hebben we begrip voor. Het laat ons anderzijds toe enkele andere projecten voor te nemen. Daarnaast zijn we ook nog op zoek naar mensen om ons team te versterken, zowel in de administratie als voor constructie en plaatsing.”

Twijfel overwonnen

Ook Karel Porrez van West-Pool in Ingelmunster krijgt vijf tot tien keer meer aanvragen voor zwembadprojecten binnen. West-Pool bouwt jaarlijks vijftig verwarmde zwembaden, vooral in Oost- en West-Vlaanderen. “Naast de klassieke betonnen exemplaren doen we ook prefab-zwembaden en dat loopt lekker. We merken dat veel mensen die al langer twijfelden over een eigen buitenzwembad nu plots toch de stap zetten. Dat is ongetwijfeld ingegeven door de coronacrisis. Ook de extra promotie die we geven bij de kleinere zwembaden - van acht meter op drie - speelt een rol. All-in heb je die al vanaf 45.000 euro, zonder btw.”

Op de website van het bedrijf kunnen geïnteresseerden een zwembad uittekenen naar eigen smaak. “Ook daar merken we een grotere bedrijvigheid dan anderhalve week geleden”, gaat Porrez verder. “We gaan proberen zoveel mogelijk mensen te helpen en schakelen daarvoor extra medewerkers in.”

Een stukje onrust

Filip Deweer, stichtend lid van de Confederatie Bouw Brussel en zaakvoerder van Leisure Pools Benelux in Aarschot, ziet ook nog andere oorzaken voor de verhoogde interesse in een eigen zwembad. “De afgelopen tien jaar is er altijd wel iets geweest dat onrust opwekte. De Mexicaanse griep, de SARS-epidemie, terrorisme, nu het coronavirus,... Daardoor zijn mensen minder tuk zijn op verre vakanties, maar kiezen ze sneller voor de geborgenheid en veiligheid van de eigen woning. Een zwembad is daarbij cruciaal, hoewel je moeilijk van een lichtzinnige beslissing kunt spreken. Voor een modern zwembad ben je al snel tussen 50.000 en 100.000 euro kwijt. Dat is niet niks.”

Opgepast voor malafide bedrijven

Ook op zijn bedrijf, dat ongeveer vijf zwembaden per dag oplevert en samenwerkt met twintig zwembadbouwers in het hele land, heeft de coronacrisis een zware impact. “We moesten negen showrooms sluiten”, legt Deweer uit. “Voor potentiële klanten organiseren we nu virtuele tours. Onze verkopers filmen terwijl ze in de showroom rondlopen en geven de best mogelijke informatie aan de klant. Ideaal is dat niet, maar de formule werkt. Er is bovendien ruimte om onze capaciteit op te drijven, maar we zullen onmogelijk iedereen kunnen bedienen voor de zomer. Mensen zullen dan misschien zoeken naar een andere zwembadbouwer. Dat is het zaak om in zee te gaan met correcte ondernemers. Er zijn in onze sector helaas ook malafide bedrijven die de mensen met een kater opzadelen”, besluit Deweer.