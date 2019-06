Zotte Maandag strikt Eline De Munck als gastvedette Sam Vanacker

24 juni 2019

17u53 0 Pittem Tussen 6 juli en 15 juli wordt zoals de traditie dat wil terug stevig gefeest in Pittem, met als absoluut hoogtepunt Zotte Maandag op 15 juli. Deken Marc Ballekens krijgt die dag gezelschap van gastvedette Eline De Muynck.

Zoals bekend voerde de organiserende werkgroep een aantal wijzigingen door aan het programma. Eerst en vooral verhuist de kinderstoet na twee minder geslaagde edities op zaterdag terug naar maandagnamiddag. Nog nieuw is dat de Zotte7-run verdwijnt uit het straatbeeld. De verkiezing van Zotte Keirl en Zotte Treze, een nieuw initiatief vanuit Unizo en enkele G11-leden siert de kermisaffiches. Het verkozen jeugddekenpaar zal ook in de kijker worden gezet op Zotte Maandag. De avond voor de verkiezing pakken de organisatoren van de Zotte7-run dan weer uit met een pop-upbar in de Meulebekestraat.

Afsluiter en tegelijk hoogtepunt van het feest wordt uiteraard Zotte Maandag zelf. “Vaak wordt mij door buitenstaanders de vraag gesteld te definiëren wat Zotte Maandag eigenlijk is”, zegt burgemeester Ivan Delaere (CD&V) daarover. “Telkens geef ik hetzelfde antwoord. Zotte Maandag moet je meemaken om te bevatten wat Zotte Maandag betekent. Wie de voorbije maanden de campagne van onze deken Marc Ballekens op sociale media gevolgd heeft, weet dat hij er heel erg naar uit kijkt. Hij is niet de enige. We verwachten heel veel volk, maar net als altijd is alles piekfijn en tot in de puntjes voorbereid.”

Deken Marc Ballekens krijgt op Zotte Maandag het gezelschap van actrice, zangeres, presentatrice en ontwerpster Eline De Munck. “Na het meer dan geslaagd optreden van Isabelle A vorig jaar, lag de lat dit jaar bijzonder hoog”, gaat De Laere verder. “Eline De Munck krijgt de niet onaardige taak voorgeschoteld om het nog beter te doen. Met haar kenmerkende enthousiasme is De Munck zeker een aanwinst voor Zotte Maandag. Aan thema’s voor de feeststoet alvast geen gebrek.”

Los van de nieuwigheden behoudt het kermisprogramma ook een flink aantal vaste waardes. Er zijn te veel activiteiten om allemaal op te noemen, maar we pikken er enkele hoogtepunten uit. Zo is er de Zotte Sneukeltocht en het aperitiefconcert van de fanfare op zondag 7 juli, de Zotte Zaterdag-Tour met oldtimers en het derde foodtruckfestival in de Kauwstraat op zaterdag 13 juli, het Vlaams muziekfeest op de markt op zondag 14 juli, met gratis optredens van o.a. Jo Vally, Lindsay, De Romeo’s en Swoop. Verder zijn ook de vele gelegenheidsterrassen die opduiken in het straatbeeld het vermelden waard. Het feestgebeuren wordt zoals de traditie dat wil afgesloten met vuurwerk.