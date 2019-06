Zotte 7 lanceren pop-upbar Soirée Congé Sam Vanacker

20 juni 2019

13u42 4 Pittem Na vijf edities is het gedaan met de Zotte 7-loop in het tweede weekend van de kermis in Pittem. In de plaats lanceren de organisatoren een nieuw evenement. Op vrijdag 12 juli openen de Zotte 7 een pop-upbar aan hoeve Goed ter Deurhout in de Meulebekestraat.

“De Zotte 7-loop heeft vijf fantastische edities achter de rug, maar we raakten wat uitgekeken op het concept”, legt Dries Debever uit. “We besloten dat het tijd was voor iets anders. Na wat brainstormen is ‘Soirée Congé’ geboren, met muziek, drankjes, een foodtruck en randanimatie.”

“Veel details over de inrichting gaan we nog niet verklappen, maar de bar krijgt een ‘bohémien’-look met veel aandacht voor sfeerverlichting. We hopen zoveel mogelijk mensen te lokken die hier samen de verlofperiode willen inzetten. We openen de deuren om 15 uur en ’s avonds komt een dj plaatjes draaien. Welke dj dat wordt, houden we nog even geheim. We duimen voor mooi weer, maar voor alle zekerheid plaatsen we ook enkele tenten”, gaat Astrid Demeulemeester verder.

“We beperken Soirée Congé tot één avond en organiseren die bewust op vrijdag in plaats van op zaterdag (de Zotte 7-loop was altijd op zaterdag, nvdr)”, pikt Dries weer in. “Zo kunnen mensen na hun werkdag meteen het tweede kermisweekend komen inzetten. Anderzijds is er op zaterdag nu ook de nieuwe verkiezing van de Zotte Keirl en Zotte Treze in aanloop naar Zotte Maandag. Tot slot is de locatie ook een meerwaarde. Goed ter Deurhout is rustig en mooi gelegen buiten het centrum van Pittem, in de Meulebekestraat 97. Zo gunnen we de mensen in het centrum dus ook wat rust.”