Zitdagen belastingaangifte geschrapt Sam Vanacker

22 april 2020

10u28 0 Pittem De Federale Overheidsdienst Financiën heeft door de coronadreiging beslist om alle sessies voor hulp bij het invullen van de aangifte in de personenbelasting te annuleren. Dat geldt zowel voor de sessies in de kantoren van de FOD Financiën als voor de geplande zitdagen in Pittem.

De dienstverlening bij de FOD Financiën blijft wel verzekerd. Belastingplichtigen die hulp nodig hebben kunnen bellen naar het nummer dat op de envelop van de aangifte staat (vanaf mei). Op die manier kan je je aangifte telefonisch laten invullen. Nadien krijg je per post een document die je moet ondertekenen en terugsturen. Veel belastingplichtigen zullen echter sowieso een voorstel van vereenvoudigde aangifte ontvangen. Zijn je gegevens juist dan hoef je niets te doen. Wijzigingen kunnen doorgegeven worden via Tax-on-web vanaf begin mei. Meer info is te vinden op de website van de FOD Financiën.