Woonzorgcentrum Sint-Remigius installeert ‘babbeltuintjes’ Sam Vanacker

17 april 2020

14u12 7 Pittem Woon-en zorgcentrum Sint-Remigius beschikt sinds kort over twee ‘babbeltuintjes’. Het gaat om een omheind stukje grond waar bewoners en familie elkaar in levende lijve kunnen begroeten, weliswaar op een veilige afstand.

Verschillende rusthuizen in de regio zorgen ervoor dat de bewoners ondanks de coronamaatregelen toch van relatief dichtbij kunnen communiceren met hun familie. Zo werden er onder meer in Izegem en in Tielt al babbelboxen geïnstalleerd. Ook in Pittem werd voor een creatieve oplossing gezorgd, maar dan zonder glazen wanden.

Op afspraak

“In eerste instantie hadden we in onze binnentuin een ontmoetingsplaats gecreëerd, maar omdat de bewoners van de A-afdeling aan de andere kant van het gebouw zitten hebben we nu ook aan die kant voor een babbeltuintje gezorgd”, zegt directeur Stijn Van Maele. “Telkens is er een tussenafstand van drie meter tussen bewoner en bezoeker. Op die manier kunnen bewoners en bezoekers zeker veilig met elkaar praten, ook zonder glas tussen. Om te veel volk tegelijk te vermijden wordt alleen op afspraak gewerkt.”

Prima alternatief

Van Maele trok donderdag nog fel van leer tegen de - inmiddels teruggedraaide - richtlijn van de Veiligheidsraad waarbij er per bewoner één vaste bezoeker zou worden toegelaten. “Bij de 54 bewoners van Sint-Remigius zijn er geen coronabesmettingen en dat willen we ook zo houden. Toen ik donderdagochtend de families op de hoogte bracht dat we die maatregel niet zouden volgen, was er daar trouwens ook veel begrip voor. Onze babbeltuintjes zijn in dat opzicht een prima alternatief, terwijl we ook het gebruik van digitale communicatiemiddelen zeker aanmoedigen.”