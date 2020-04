Woonzorgcentra maken zich zorgen over eventuele opvang van bejaarden uit corona-afdelingen ziekenhuis Sam Vanacker

19u35 0 Pittem In de lijst van maatregelen die het Agentschap Zorg en Gezondheid quasi dagelijks naar de Vlaamse woonzorgcentra stuurt, staat een paragraaf waar veel directies zich vragen bij stellen. Volgens die maatregelen moeten oudere coronapatiënten die pas ontslagen zijn uit het ziekenhuis een plaats kunnen krijgen in rusthuizen, ook als die rusthuizen coronavrij zijn.

Joris Moonen, woordvoerder van het Agentschap Zorg en Gezondheid bevestigt. “Als een oudere persoon herstellende is van het virus in het ziekenhuis, maar hij of zij is niet meer in staat om alleen thuis te wonen, dan moet er een oplossing komen, zodat er nieuwe bedden vrij komen op de corona-afdelingen. In dat geval kan het ziekenhuis die persoon inderdaad naar een woonzorgcentrum sturen, als er nog plaats is. Wanneer nog sprake is van latente besmettelijkheid moeten in het woonzorgcentrum isolatiemaatregelen toegepast worden om het risico op besmetting zo klein mogelijk te houden.”

Ik wil niet met een steen naar de overheid of naar de ziekenhuizen gooien, maar dit krijg ik niet uitgelegd aan de familie van onze bewoners. Wij doen er alles aan om het virus buiten te houden, maar dan zou de overheid het virus toch onze richting uit sturen. Stijn Van Maele, directeur wzc Sint-Remigius

Een brug te ver

Stijn Van Maele, de directeur van woonzorgcentrum Sint-Remigius in Pittem, begrijpt die maatregel niet en deelde zijn bezorgdheid via een open brief op Facebook. Onder de tekst staat ook een afbeelding van de bewuste passage. Daarin staat letterlijk dat rusthuizen ouderen die mogelijk besmet zijn niet mogen weigeren. “Waarom laat de overheid de rusthuizen vallen? Laat ons hopen dat het niet zover komt, maar dit is een brug te ver. Veel collega-directeurs delen mijn mening. Wanneer een woonzorgcentrum helemaal coronavrij is, dan is het toch helemaal niet logisch dat ziekenhuizen coronapatiënten zouden doorsturen. Ik wil niet met een steen naar de overheid of naar de ziekenhuizen gooien, maar dit krijg ik niet uitgelegd aan de familie van onze bewoners. Wij doen er alles aan om het virus buiten te houden, maar dan zou de overheid het virus toch onze richting uit sturen. Het ligt misschien aan mijn West-Vlaams boerenverstand, maar ik kan hier kop noch staart aan krijgen.”

Geen alternatief

“We snappen dat dit extra druk op de woonzorgcentra legt en hebben alle begrip voor de zorgen van de directies”, reageert Moonen. “Maar er is geen alternatief. Als het gaat om een persoon die geen ziekenhuiszorg meer nodig heeft, maar wel nog verpleegkundige zorg moet krijgen, dan moet die een bed kunnen krijgen in een woonzorgcentrum. Als de quarantainemaatregelen correct worden toegepast, dan blijft het risico op besmetting beperkt. Per slot van rekening gaat het ook om herstellende patiënten. In die zin is het besmettingsrisico trouwens heel klein, zeker als de nodige beschermingsmaatregelen toegepast worden. Voor woon-en zorgcentra vormt het personeel dat dagelijks binnen- en buiten wandelt een veel reëler risico.”