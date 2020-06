Woon-en zorgcentrum Sint-Remigius haalt twee alpacas in huis: “Bewoners mogen de namen kiezen” Sam Vanacker

04 juni 2020

10u44 0 Pittem Woonzorgcentrum Sint-Remigius heeft er twee nieuwe bewoners bij. In de weide achter het gebouw grazen sinds kort twee alpacas. De dieren hebben veel bekijks.

De alpacas werden bijzonder warm ontvangen met een heuse ‘alpacaborrel’. Alle bewoners kregen een stuk taart in de leefruimte van het woonzorgcentrum, waarna er op het grasplein werd verzameld om kennis te maken met de dieren. “Ze krijgen heel veel bekijks, zowel van de bewoners als van het personeel”, zegt directeur Stijn van Maele. “Vroeger hadden we in de weide achter het gebouw enkele schapen zitten, maar dit keer kozen we voor alpacas. Het zijn veelzijdige, leuke dieren waar je zelfs een klein wandelingetje mee kunt doen. Met een schaap lukt je dat niet.”

Een naam hebben de twee nieuwe aanwinsten voorlopig niet. “De bewoners zijn samen met ons animatieteam volop aan het nadenken over een originele naam voor de dieren. Tegen eind deze week gaan we alle naamvoorstellen van de bewoners verzamelen en worden er twee namen getrokken.”