Windmolenplannen terug van weggeweest in Pittem Sam Vanacker

15 april 2020

21u27 0 Pittem De plannen voor de windmolens in Pittem liggen terug op tafel. Windmolenbouwer EDF Luminus diende een nieuw dossier in voor de plaatsing van windmolens bij het omgevingsloket van de provincie West-Vlaanderen. CD&V Pittem-Egem bevestigt het nieuws.

In juli 2019 diende windmolenbouwer EDF Luminus al een eerste dossier in voor de plaatsing van drie windmolens net ten zuiden van de Ringweg, maar die plannen stootten toen op tegenstand. Zowel vanuit politieke hoek als vanuit het actiecomité Leefbaar Pittem en het Pittembergcomité kwam protest. Het bergcomité en Leefbaar Pittem verzamelden toen zelfs 1.343 bezwaarschriften. Uiteindelijk werd het dossier in november ingetrokken omwille van een negatief advies van hoogspanningsbeheerder Elia, die vond dat een van de molens te dicht bij de hoogspanningskabels zou komen te staan. Daarop ging de storm liggen, al liet EDF Luminus wel verstaan dat er mogelijk een gewijzigde versie zou komen van het dossier.

Dat is ondertussen gebeurd. “Vandaag vernamen onze mandatarissen in het College van Burgemeester en Schepenen via telefoon en via het omgevingsloket van de provincie West-Vlaanderen dat EDF Luminus een nieuw dossier voor plaatsing van windmolens op ons grondgebied heeft ingediend. Het provinciebestuur heeft dit dossier ontvankelijk en volledig verklaard”, laat CD&V Pittem-Egem weten. “Door de coronacrisis kan er wel pas ten vroegste een openbaar onderzoek starten vanaf 24 april, mogelijk mei. Iedere Pittemse burger zal het dossier kunnen inzien op het gemeentehuis en eventuele opmerkingen melden tijdens het openbaar onderzoek. Net zoals de vorige keer zullen onze mandatarissen deze reacties met zorgvuldigheid meenemen in hun advies.”

“Ik heb het aangepaste dossier nog niet kunnen inkijken, maar ik vermoed sterk dat het een heel gelijkaardig plan zal zijn”, zegt schepen van Omgevingsvergunningen Denis Fraeyman (CD&V). “Het standpunt van onze partij, dat we al in juli 2019 bekend maakten, zal dus ook ongewijzigd blijven. CD&V Pittem-Egem gaat niet akkoord met de plannen van EDF Luminus omwille van de negatieve impact op onze leefomgeving.”

Ook de leden van het actiecomité Leefbaar Pittem nemen de wapens terug op en kondigden op hun Facebookpagina al aan dat er een nieuwe aanvraag binnen is en dat de leden hun best zullen doen om net als de vorige keer iedereen op de hoogte te houden.