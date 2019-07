Windmolenplan krijgt kritiek: “Op den duur wonen we allemaal in een omgeving waar we dat niet meer willen” Sam Vanacker

10 juli 2019

18u13 0 Pittem Windmolenbouwer EDF Luminus gaf woensdagnamiddag tekst en uitleg bij de windmolenplannen in Pittem. Ten zuiden van de ringweg zouden er drie molens van elk 150 meter komen, ongeveer ter hoogte van de Veldstraat, de Bergstraat en de Vijfstraat. Buurtbewoners reageerden kritisch, terwijl het gemeentebestuur de ongelukkige timing hekelde.

Eerder had Luminus nog niet gecommuniceerd over de precieze locatie van de molens. Nu deden ze dat wel. “In de eerste plaats voldoet de strook ten zuiden van de gewestweg prima aan de overheidsvoorwaarden op vlak van clustering”, aldus projectverantwoordelijke Anne Temmerman. “Er is de spoorlijn, maar ook de hoogspanningsmasten en de verhoogde expressweg. Dat laatste element vormt trouwens ook een soort van barrière ten opzichte van het centrum van Pittem en zorgt er tegelijk voor dat er van extra geluid weinig sprake is.”

Slagschaduw

“Bovendien blijven we er op minstens 250 meter afstand van huizen en er is geen hinder voor de natuur. Anderzijds gaat het wel om landelijk gebied en daarom kiezen we er ook voor om de hoogte van de molens beperkt te houden. Hoogtes van meer dan 200 meter zijn vandaag de regel, dus 150 meter is relatief klein. Tot slot respecteren we vanzelfsprekend ook de norm van acht uur per jaar slagschaduw op woningen. In de winterperiodes, als de zon laag staat, zullen de molens op gezette tijden automatisch stilgelegd worden.”

Extraatjes

Als bijkomend argument haalde Luminus aan dat ze - als het project goedgekeurd raakt - bereid zijn te willen investeren in energieprojecten met openbaar nut in Pittem. “Concreet ligt een voorstel op tafel om de basisschool te voorzien van zuinige ledverlichting. Maar ook pakweg zonnepanelen op openbare gebouwen of fietsoplaadpunten behoren tot de mogelijkheden. We staan open voor alle ideeën.”

“Eerst die nieuwe hoogspanningsverbinding en nu ook nog eens windmolens. Ik denk dat Pittem meer dan genoeg energie zal hebben”, aldus een buurtbewoonster. “Het is niet omdat we nu al in de buurt wonen van de spoorweg, de N37 en de hoogspanningsleiding dat we er graag nog iets bijnemen. Op den duur wonen we zo allemaal in een omgeving waar niemand nog wil wonen. Dat er groene investeringen zouden gebeuren in het centrum van Pittem is prima, maar daar hebben de mensen die straks naast de molens wonen niets aan.”

Ook schepen van Omgevingsvergunningen Denis Fraeyman (CD&V) was aanwezig. “Over de plannen zelf kan en mag ik me nog niet uitspreken, maar de timing is op zijn minst ongelukkig. De kwestie werd pas vorige maandag besproken door het gemeentebestuur en anderhalve week later is er al een infovergadering. Nota bene pal in de verlofperiode. Op die manier creëer je weinig draagvlak bij de bevolking.”

Strikt genomen is de vergunningsprocedure nog niet gestart, al wou Luminus naar eigen zeggen zo snel mogelijk open kaart spelen. “We hebben een paar keer samengezeten met het gemeentebestuur en zo leerden we dat veel Pittemnaars door de kermis nog niet op vakantie waren vertrokken. Nog deze maand willen we onze vergunning aanvragen, waarna we eind augustus een tweede infovergadering organiseren en bekend willen maken welke energieprojecten we willen steunen.”

Die tweede infovergadering zou samenvallen met de start van het openbaar onderzoek. Na dat openbaar onderzoek en het verzamelen van alle bezwaren en adviezen zal de provincie normaal tegen eind dit jaar beslissen over de vergunningsaanvraag. Als de aanvraag goedgekeurd wordt, zou de bouw van de molens al kunnen starten midden volgend jaar.