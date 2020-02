Willy en Palmer winnen manillenkaarting Landelijke Gilde SVR

03 februari 2020

09u51 3

De jaarlijkse manillenkaarting van de Landelijke Gilde in Pittem was opnieuw een succes. Bij deze editie kwamen Palmer Vergote en Willy Vromman als sterkste kaarters uit de bus. Ze haalden het in de finale van Gerard Van Walleghem en Paul Lambrecht. In de kleine finale speelden Daniel Defour en Dirk Biesbrouck tegen Eddy Colpaert en johan Claerhout.