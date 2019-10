Weverij Clarysse verwacht 8.000 bezoekers voor Open Bedrijvendag Sam Vanacker

01 oktober 2019

10u27 2 Pittem Textielbedrijf Clarysse uit Pittem doet op zondag 6 oktober voor de eerste keer mee aan de Open Bedrijvendag. Volgens het bedrijf schat VOKA het aantal bezoekers op meer dan achtduizend. Er gelden zondag dan ook speciale verkeersmaatregelen op de Brugsesteenweg.

“Omdat we de enige weverij van badtextiel zijn die actief is in België schat VOKA dat we zondag acht- tot tienduizend bezoekers over de vloer zullen krijgen”, zegt Mieke Deprez van Clarysse. “Naast het bezoek aan de productieruimtes is er ook allerlei animatie voor jong en oud. Niemand minder dan The Voice-finalist Bram De Mets komt optreden.”

Eenrichtingsverkeer in Joos De Ter Beerstlaan

Door het verwachte aantal bezoekers is de kans groot dat er zondag verkeershinder is op de Brugsesteenweg. Er is parking aan de voormalige steenbakkerij Ampe, terwijl ook een flink deel van de Joos de Ter Beerstlaan gereserveerd wordt om wagens te parkeren. Daardoor wordt er tijdelijk eenrichtingsverkeer ingevoerd in de straat. Komende van het kruispunt De Kruiskalsijde kun je zondag alleen richting het centrum rijden. De andere kant van de Joos De Ter Beerstlaan, richting Kruiskalsijde dus, is slechts tot aan de parking van Okay bereikbaar. De Brugsesteenweg is wel open voor het verkeer in beide richtingen. Stewards en politie zullen zondag het verkeer in goede banen leiden.